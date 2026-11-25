RHMZ OBJAVIO PROGNOZU ZA DECEMBAR: Kakvo nas vreme očekuje poslednjeg meseca ove godine
VREME u decembru će biti toplije od uobičajenog i kišovito, objavio je Republički hidromteorološki zavod (RHMZ) u dugoročnoj prognozi.
U većem delu Srbije očekuje se da će u decembru srednja temperatura vazduha biti do 2 stepena iznad višegodišnjeg proseka.
Srednja decembarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od 1 do 4 stepena u nižim krajevima, a na planinama od -3 do 0 stepeni.
Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za decembar od 4 do 8 stepeni u nižim predelima, u planinskim predelima od 0 do 3 stepena, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od -2 do 2 stepena, a na planinama od -5 do -3 stepena.
Prema prognozi RHMZ, očekuje se od 12 do 18 mraznih dana sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od 0 stepeni u nižim delovima Srbije, a u brdsko-planinskim krajevima do 25.
Prognozira se da će biti do dva ledena dana sa maksimalnom temperaturom vazduha nižom od nula stepeni u nižim predelima, a na planinama do 10 dana.
Tokom decembra očekuje se da će količina padavina biti iznad prosečnih vrednosti, u nižim predelima u intervalu od 55 do 80 mm, a na planinama do 100 mm.
Očekuje se da će u poslednjem mesecu u ovoj godini broj dana sa padavinama u nižim predelima biti u intervalu od 12 do 20 dana, a u brdskoplaninskim krajevima do 25 dana.
(Tanjug)
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