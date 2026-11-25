NOVI DETALJI NESTANKA DEVOJČICE U OBRENOVCU (14): Nestala nakon odlaska iz škole
ČETRNAESTOGODIŠNjA devojčica Božica Ajeti koja je nestala u ponedeljak 23. novembra ujutru u Obrenovcu, bila je u hraniteljskoj porodici, prenose mediji.
Božica se, prema saopštenju MUP-a, u ponedeljak, 23. novembra oko 11 časova, udaljila u nepoznatom pravcu iz Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" u Obrenovcu. Nestanak devojčice prijavljen je juče.
Božica Ajeti je visoka oko 160 centimetara, mršave telesne građe, braon očiju, duge crne kose i svetlije puti. U trenutku nestanka na sebi je imala sivu jaknu, crnu duksericu, crne helanke i bordo patike.
Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064/8924059.
Informacije su objavljene na sajtu http://pronadjime.mup.gov.rs/.
(Alo)
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