ČETRNAESTOGODIŠNjA devojčica Božica Ajeti koja je nestala u ponedeljak 23. novembra ujutru u Obrenovcu, bila je u hraniteljskoj porodici, prenose mediji.

Foto: Printscreen

Božica se, prema saopštenju MUP-a, u ponedeljak, 23. novembra oko 11 časova, udaljila u nepoznatom pravcu iz Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" u Obrenovcu. Nestanak devojčice prijavljen je juče.

Božica Ajeti je visoka oko 160 centimetara, mršave telesne građe, braon očiju, duge crne kose i svetlije puti. U trenutku nestanka na sebi je imala sivu jaknu, crnu duksericu, crne helanke i bordo patike.

Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064/8924059.

Informacije su objavljene na sajtu http://pronadjime.mup.gov.rs/.

(Alo)