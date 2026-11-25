U Koloradu ne sede skrštenih ruku.

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Uprava Denver Nagetsa krenula je u hitnu rekonstrukciju tima nakon loših rezultata na startu sezone, a prvo pojačanje mogao bi da bude Kevin Porter junior.

Iako Nikola Jokić i Džamal Marej igraju na vrhunskom nivou, očigledno je da dvojica igrača ne mogu sama da iznesu teret borbe za titulu, posebno uz slabiju formu Erona Gordona.

Kako prenosi američki novinar Džejk Fišer, predstavnici kluba iz Kolorada već su obavili razgovore sa Porterom oko potencijalne saradnje, mada je za njegove usluge zainteresovan i Orlando.

Porter pokriva pozicije beka i krila, a Denveru bi doneo preko potreban šut za tri poena, segment u kojem Nagetsi trenutno zauzimaju tek 18. mesto u ligi.

Ovaj košarkaš je prethodne sezone u dresu Milvokija prosečno beležio 17,4 poena, dok je godinu ranije imao odličnih 40,8 odsto uspešnosti van linije 7,24.

Ipak, njegov dolazak nosi određeni rizik zbog problematičnog ponašanja van terena i ranijih sukoba sa zakonom, zbog čega je i dalje bez angažmana.

Istovremeno, čelnici Denvera pokušavaju da pronađu novu sredinu za Zika Nadžija, čiji se četvorogodišnji ugovor vredan 32 miliona dolara pokazao kao veliki promašaj bivšeg menadžera Kalvina Buta.

Nadži ove sezone zarađuje 7,4 miliona dolara uz prosek od skromnih 2,7 poena po meču, a ima i igračku opciju za narednu godinu.

Zbog visokih primanja i slabog učinka, Nagetsi zasad ne uspevaju da pronađu tim koji bi preuzeo njegov ugovor, dok je prethodni pokušaj da u razmenu uključe Derika Džounsa juniora iz Klipersa propao nakon što je Pejton Votson završio u Klivlendu.



