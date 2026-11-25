Crno-beli će se aktivirati u januaru, a otkrivamo ko je prvi na listi za prodaju.

FOTO: FK Partizan

Moraće u Humskoj dobro da se zavrnu rukavi tokom zimske pauze i da se mnogo toga promeni kada je igrački kadar u pitanju. Ne odnosi se to samo na naporne treninge, pripreme na fizičkom i taktičkom planu, psihološku stabilnost, već i na jačanje konkurencije i podizanje kvaliteta u timu.

A, da bi crno-beli došli do toga, u situaciji kada im finansijsko stanje u klupskoj kasi nije nimalo naklonjeno, jasno je da će morati nekoga da prodaju. Poučeni onim što je uprava uradila letos, kada je na transfere Vanje Dragojevića u Glazgov Rendžers, Ognjena Ugrešića u PAOK i Milana Roganovića u Genk, inkasirala 15 miliona evra i na taj način zakrpila brojne rupe. Određeni dugovi su regulisani, uspešno su se prošla dva UEFA monitoringa, ali i dalje je to daleko od "zelene grane".

Nema sumnje da će šef stručnog štaba Aleksandar Stanojević (53) tražiti od čelnika da budu aktivni u januaru i da mu dovedu neko pojačanje, kako bi na proleće mogao da krene u proboj ka gornjem delu tabele. Verovatno temperamentni stručnjak već ima određena imena na svom spisku, ali da bi se sredstva za novajlije obezbedila, moraće prvo neko od aktuelnih prvotimaca da spakuje kofere i ode.

Prema saznanjima portala "Novosti", na vrhu te liste su štoper Nikola Simić (19) i ofanzivac Demba Sek (25). Dostigli su određeni nivo, pokazali kvalitet, vrednost na tržištu im je porasla, pa ima i zainteresovanih klubova, koji su već poslali konkretne ponude. Rukovodstvo na čelu sa generalnim direktorom Dankom Lazovićem ih uveliko razmatra i neće biti čudno ukoliko već u prvim danima 2027. godine bude konkretnih poteza na tom planu.

FOTO: FK Partizan

Logično je i zbog čega je pomenuti tandem u fokusu. Talentovani defanzivac je tokom jeseni postao "A" reprezentativac Srbije, a dobio je i tu čast da nosi kapitensku traku u matičnom klubu. Simić je ove sezone upisao 17 nastupa u svim takmičenjima, dao je jedan gol i praktično je nezamenljiv u poslednjoj liniji.

Momak rodom sa Uba debitovao je za prvi tim sa samo 17 godina, stasao je u minule dve sezone, iako je evidentno da ima još mnogo prostora za napredak, pogotovo kada je reč o duel igri. Prošlog leta su čelnici "parnog valjka" odbili ponudu moskovskog CSKA za njega, smatrajući da je 4,5 miliona evra premalo. Spekulisalo se i da ga pomno prate engleski premijerligaši poput Brajtona, Sanderlenda i Koventrija, kao i španska Sevilja i italijanski Torino, a trenutno je na evropskom tržištu procenjen na šest miliona.

Kada je reč o Seku, konstantno ga od dolaska u Humsku prate neke kontroverze. Ako nije zbog učinka na terenu i partija u sistemu toplo-hladno, onda je zbog diskutabilnog ponašanja i ispoljene nediscipline. Međutim, mora se priznati da Partizan nije previše opasan u napadu kada Senegalca nema u igri. Zasad je na učinku od pet golova i dve asistencije na 17 odigranih mečeva, a verovatno bi te brojke bile bolje da nije bio suspendovan i povređen.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Krilni ofanzivac je otkupljen letos od Torina za 1,4 miliona evra, a Beograđani očekuju da zarade znatno više novca na njegovoj prodaji. Posle dvomeča sa Hetafeom u plej-ofu za Ligu konferencije krajem avgusta, Afrikanca je žarko želeo da dovede trener španskog tima Hose Bordalas, ali klubovi tada nisu uspeli da se dogovore oko obeštećenja i načina isplate.

Potom su u priči bile i pojedine ekipe sa Bliskog istoka, a Al Šarža iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bila je direktna - četiri miliona evra fiksno, plus dodatni milion kroz bonuse. U Humskoj su to odbili, smatrajući da mogu da dobiju više, ali sada se situacija promenila, pa niko ne bi imao ništa protiv da Demba ode ukoliko neko opet ponudi tu sumu.