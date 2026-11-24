„VEČAN TI SPOMEN, OČE I VLADIKO NAŠ“: Patrijarh Porfirije se oprostio od svog duhovnog učitelja mitropolita bačkog Irineja
PATRIJARH srpski Porfirije oglasio se povodom smrti mitropolita bačkog Irineja.
Patrijarh Porfirije objavio je saopštenje Eparhije bačke na svom zvaničnom Instagram profilu.
"Sa dubokom tugom u srcu i nadom na Vaskrsenje mrtvih i život večni, Eparhija bačka obaveštava verni narod i punoću Srpske pravoslavne crkve da se u utorak, 24. novembra 2026. godine, na praznik svetog kralja Stefana Dečanskog, u jutarnjim časovima, na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, upokojio u Gospodu njegovo visokopreosveštenstvo arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej. Večan ti spomen, dostojni blaženstva i nezaboravni oče i vladiko naš Irineje!", navodi se u objavi na zvaničnom Instagram profilu patrijarha Porfirija.
Mitropolit Irinej bio je duhovni učitelj patrijarha Porfirija, kojeg je lično zamonašio u manastiru Visoki Dečani.
Preporučujemo
"ZA SRBE ODUVEK SVITALO SA KOSOVA": Ovako je govorio episkop bački Irinej Bulović
24. 11. 2026. u 09:01
KUTAK ZA AVANTURE KOJE SE PAMTE: Šoping-centar Delta Planet Niš mesto za celu porodicu
24. 11. 2026. u 10:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00 >> 10:01
Komentari (0)