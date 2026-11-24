DA je šoping-centar Delta Planet Niš mesto za celu porodicu, potvrđuje i pažljivo osmišljen prostor namenjen najmlađima. Jer, pored mogućnosti za kupovinu i uživanja u gastronomskoj ponudi, posetiocima su dostupni i sadržaji koji svaki porodični izlazak pretvaraju u posebno iskustvo. Jedan od njih je igraonica „Cosmo”, mesto na kome dečja mašta dobija krila, a igra postaje prava mala svemirska avantura.