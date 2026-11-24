SNAŽAN oblačni sistem sa Mediterana približava se Srbiji i već u sredu, 25. novembra, doneće kišu, sneg i opasnost od poledice. Najkritičnije će biti na istoku zemlje, naročito u okolini Bora i Majdanpeka, gde se očekuje ledena kiša. Meteorolozi upozoravaju i na jak mraz, uz jutarnje temperature koje će se spuštati do minus osam stepeni.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Posle pretežno sunčanog, ali hladnog utorka, Srbiju očekuje nagla promena vremena. Oblačni sistem koji se trenutno premešta preko centralnog Mediterana i Alpa kreće se prema Jadranu i Balkanu, a prve padavine u našoj zemlji očekuju se već u sredu posle podne.

Prema prognozi meteorologa Đorđa Đurića, sistem je povezan sa ciklonom koji jača nad zapadnom Evropom i donosi pogoršanje vremenskih prilika.

Tokom utorka temperature u većem delu Srbije kreću se od četiri do osam stepeni. U Beogradu je izmereno šest, u Loznici devet, na Zlatiboru jedan, dok je na Kopaoniku minus pet stepeni.

Prvo stiže jak mraz, a zatim padavine

U sredu ujutru očekuje se veoma hladno vreme, sa minimalnim temperaturama od minus osam do minus dva stepena, dok će na višim planinama biti i do minus deset.

Tokom dana temperatura će se kretati od tri stepena na severu do devet na jugoistoku Srbije.

Nakon vedrog jutra, uslediće postepeno naoblačenje.

Prve padavine očekuju se kasnije posle podne na zapadu i jugozapadu zemlje, odakle će se kišonosni oblaci do večeri proširiti na ostale krajeve.

Na višim planinama padaće sneg, dok će na istoku Srbije vremenske prilike biti znatno nepovoljnije.

Ovi delovi Srbije biće najugroženiji

Najveća opasnost od ledene kiše i poledice očekuje se na području Bora i Majdanpeka, kao i u oblasti Homolja i Kučajskih planina.

Posebno se izdvajaju Timočka i Negotinska krajina, ali i planinske padine okrenute prema Velikoj Moravi.

U ovim krajevima kiša će se ponegde lediti pri dodiru sa hladnim tlom, stvarajući izuzetno klizave površine.

Istovremeno, istočno od Homoljskih i Kučajskih planina očekuje se sneg i u nižim predelima, uz mogućnost formiranja manjeg snežnog pokrivača.

Susnežica je moguća i na severu Vojvodine.

Upozorenje za vozače i pešake

Zbog očekivane ledene kiše, naročito je važan oprez u saobraćaju.

Poledica se može formirati i na putevima koji na prvi pogled izgledaju samo mokro, zbog čega je potrebno prilagoditi brzinu uslovima na kolovozu i povećati odstojanje između vozila.

Opasnost postoji i za pešake, posebno na mostovima, stepeništima i neobrađenim trotoarima.

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da se u sredu uveče i tokom noći na četvrtak u delovima istočne Srbije očekuju mešovite padavine, uključujući kišu koja će se lediti pri tlu.

Jak vetar, kiša i novi sneg za vikend

Pogoršanje vremena neće se završiti u sredu.

U četvrtak, 26. novembra, očekuje se kišovito vreme, mestimično sa pljuskovima i jakim jugoistočnim vetrom.

Na jugu Banata vetar će dostizati olujne udare, a njegovo slabljenje očekuje se u četvrtak uveče.

U petak će na planinama ponovo padati sneg.

Tokom vikenda, 28. i 29. novembra, očekuje se novo zahlađenje, kada će kiša u brdsko-planinskim predelima prelaziti u sneg, uz formiranje snežnog pokrivača.

Prema najavi RHMZ-a, početkom naredne sedmice, 30. novembra i 1. decembra, očekuje se stabilizacija vremena i prestanak padavina.

(Alo)