ZEMLJOTRES U SRBIJI: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES magnitude 2,1 stepena po Rihterovoj skali registrovan je jutros u 5.25 časova na području Gornjeg Milanovca, objavio je Republički seizmološki zavod.
Potres se dogodio na dubini od 12 kilometara. Prema dostupnim podacima, reč je o slabijem zemljotresu.
Za sada nema podataka o materijalnoj šteti ili povređenima.
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