U SRBIJI je jutro hladno, ponegde sa prizemnim mrazem, dok po kotlinama i dolinama reka jugozapadne, centralne i južne Srbije ima i magle. Prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u 7 časova, temperature širom zemlje kretale su se od minus dva stepena, koliko je izmereno u Velikom Gradištu i Sjenici, pa do pet stepeni u Beogradu, Požegi, Nišu i Dimitrovgradu.