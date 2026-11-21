ANDREJ Davidović (17) iz Zemuna, pronađen je u centru Beograda, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

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- Sedamnaestogodišnji Andrej Davidović iz Zemuna, koji je danas nestao, pronađen je u autobusu na raskrsnici ulica Nemanjine i kneza Miloša - navodi se u saopštenju MUP-a

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem "Pronađi me" za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka sedamnaestogodišnjeg Andreja Davidovića iz Zemuna, lica sa posebnim potrebama, koji se danas oko 11.30 časova udaljio od kuće u Bačkoj ulici i nije se vratio.

Policiji je nestanak prijavila majka dečaka, danas oko 12.35 časova.

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