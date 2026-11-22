ZABORAVITE NA SUNCE: Nakon ledenog jutra u Srbiji, stiže naglo pogoršanje - evo gde se očekuje najviše kiše
U SRBIJI je jutro hladno, ponegde sa prizemnim mrazem, dok po kotlinama i dolinama reka jugozapadne, centralne i južne Srbije ima i magle. Prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u 7 časova, temperature širom zemlje kretale su se od minus dva stepena, koliko je izmereno u Velikom Gradištu i Sjenici, pa do pet stepeni u Beogradu, Požegi, Nišu i Dimitrovgradu.
Osim u Velikom Gradištu i Sjenici, u minusu su jutros bili i Smederevska Palanka i Kopaonik sa minus jedan stepen, dok je nula stepeni zabeležena u Somboru, Banatskom Karlovcu, Ćupriji i Zaječaru. Magla je jutros smanjivala vidljivost u Kragujevcu, Sjenici, Požegi, Kraljevu, Kuršumliji i Kruševcu, dok je u Leskovcu zabeležena sumaglica. U Novom Sadu je izmereno dva stepena uz vedro vreme, koliko je bilo i u Zrenjaninu, Valjevu, Kragujevcu i Negotinu.
Kako najavljuje RHMZ, već pre podne sa zapada stiže novo naoblačenje. Ono će sredinom dana u Vojvodini, a posle podne i uveče i u svim ostalim predelima usloviti kišu, ponegde i lokalne pljuskove. Veća količina padavina očekuje se tokom večeri i noći na severu zemlje.
Duvaće slab i umeren vetar južnih pravaca, koji će u planinskim predelima biti i jak, dok će krajem dana na severu Vojvodine biti u skretanju na umeren i jak severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura danas će se kretati od 12 do 16 stepeni Celzijusa.
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