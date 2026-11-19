OLUJA POGODILA NOVI SAD: Jak vetar oborio drvo, kontejneri razbacani po putu
JAK vetar i pljusak pogodili su večeras Novi Sad, nakon što je Republički hidro-meteorološki zavod izdao upozorenje na oluju za pojedine delove Srbije.
Na Kameničkom putu palo je drvo, a kod Novkabela vetar je otkinuo deo krova na jednom objektu.
Povređenih nije bilo.
Kolovozi i trotoari prekriveni su lišćem, a vetar je pomerio kontejnere na kolovoz, što je otežalo saobraćaj.
U centru grada oštećen je nosač svetleće reklame na Pupinovoj palati, a jedno slovo sa natpisa delimično se otkačilo.
Na terenu su dva vatrogasna vozila, a vatrogasci pokušavaju da pričvrste ili uklone oštećeno slovo.
Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin sazvao je ranije danas hitnu sednicu Gradskog štaba za vanredne situacije nakon što je Republički hidrometeorološki zavod upozorio na udare vetra od 80 do 110 kilometara na čas na području Vojvodine.
Gradski štab naložio je javnim i javno-komunalnim preduzećima i drugim nadležnim službama da preduzmu preventivne mere i obezbede pripravnost zaposlenih i mehanizacije za otklanjanje posledica nevremena.
(Tanjug)
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