JAK vetar i pljusak pogodili su večeras Novi Sad, nakon što je Republički hidro-meteorološki zavod izdao upozorenje na oluju za pojedine delove Srbije.

Foto: printskrin Iks/doprinositelj

Na Kameničkom putu palo je drvo, a kod Novkabela vetar je otkinuo deo krova na jednom objektu.

Povređenih nije bilo.

Mala Bosna, Novi Sad https://t.co/F3JAbT738I — Džylc (@doprinositelj) November 18, 2026

Kolovozi i trotoari prekriveni su lišćem, a vetar je pomerio kontejnere na kolovoz, što je otežalo saobraćaj.

U centru grada oštećen je nosač svetleće reklame na Pupinovoj palati, a jedno slovo sa natpisa delimično se otkačilo.

Nevreme u Novom Sadu. Vetar je oduvao kontejnere na ulicu. Saobraćaj je otežan. #NoviSad https://t.co/Uy8ew1vUZF — Radio 021 (@Radio021) November 19, 2026

Na terenu su dva vatrogasna vozila, a vatrogasci pokušavaju da pričvrste ili uklone oštećeno slovo.

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin sazvao je ranije danas hitnu sednicu Gradskog štaba za vanredne situacije nakon što je Republički hidrometeorološki zavod upozorio na udare vetra od 80 do 110 kilometara na čas na području Vojvodine.

Udari vetra u Srbiji večeras biće najjači u 22 časa. Zrenjanin 101 km /h. Beograd 99 km/h. Novi Sad 94 km/h. Kragujevac 50 km/h. Niš 47 km/h. RHMZ upozorio na oluju u Srbiji. Realno, cela Vojvodina, BG i Valjevo. https://t.co/PdoxX2xOZ3 — Milan Nikić (@MilanNikicKg) November 19, 2026

Gradski štab naložio je javnim i javno-komunalnim preduzećima i drugim nadležnim službama da preduzmu preventivne mere i obezbede pripravnost zaposlenih i mehanizacije za otklanjanje posledica nevremena.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić