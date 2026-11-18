NACIONALNA platforma „Sajber straža”, koju je pokrenula Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku MUP, dobila je posebno priznanje u okviru međunarodne ReSPA–SIGMA Nagrade za javnu upravu 2026. godine.

Foto: MUP

Ovim je ovoj Službi potvrđen značaj u unapređenju digitalne bezbednosti i borbi protiv visokotehnološkog kriminala.

Međunarodni žiri prepoznao je kvalitet, inovativnost i rezultate ovog projekta i dodelio mu priznanje za integrisanu prevenciju i odgovor na visokotehnološki kriminal.

Ovo priznanje predstavlja potvrdu da je „Sajber straža” mnogo više od digitalnog mesta za prijavu krivičnih dela, ona predstavlja novi model zaštite građana, koji povezuje prevenciju, edukaciju, razmenu informacija i efikasnije postupanje nadležnih institucija.

Foto: MUP

Građani i pravna lica putem platforme mogu da prijave internet prevare, zloupotrebe naloga, krađu podataka, zlonamerne linkove, prevarne poruke i sumnjive internet domene, ali i da provere da li je reč o mogućoj prevari i dobiju savete kako da se zaštite.

Visokotehnološki kriminal danas nije ograničen samo na hakerske napade. On obuhvata i lažne SMS i imejl poruke, lažne internet prodavnice i investicione ponude, krađu ličnih podataka, ucene, digitalno nasilje i zloupotrebu dece u onlajn okruženju. Upravo zato je važno da građani imaju dostupan i pouzdan mehanizam za prepoznavanje i prijavljivanje ovakvih pretnji.

„Sajber straža” realizovana je uz podršku EU, Saveta Evrope i UNOPS-a kao implementacionog partnera.

Ovo međunarodno priznanje predstavlja potvrdu stručnosti i posvećenosti pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i podstrek za dalji razvoj savremenih mehanizama zaštite, kako bi digitalni prostor bio bezbedniji za sve građane.