OD neonskih ulica Vice Cityja do kriminalne priče koja već intrigira milione fanova - GTA VI obećava jedno od najvećih gejming iskustava poslednjih godina. Posle više od decenije iščekivanja, nova avantura donosi mnogo više od običnog nastavka popularne franšize.

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Kada je Rockstar Games predstavio prvi trejler za GTA VI, internet je praktično eksplodirao. Milioni pregleda, bezbroj teorija i detaljne analize svakog kadra pokazali su koliko je interesovanje za novu igru. Nije ni čudo – prethodni nastavak, GTA V, postao je jedan od najprodavanijih zabavnih proizvoda u istoriji.

Ovog puta igrači se vraćaju u legendarni Vice City, virtuelni grad inspirisan Majamijem, gde se luksuzni automobili, neonska svetla, peščane plaže i uzbudljiv noćni život prepliću sa kriminalnim podzemljem.

Međutim, GTA VI ne donosi samo povratak poznatom gradu. Igrače očekuje čitava država Leonida, inspirisana Floridom, sa močvarama, tropskim predelima, manjim gradovima i brojnim lokacijama koje kriju sopstvene priče.

Boni i Klajd u modernom Vice Cityju

U centru priče nalaze se Lucia Caminosi i Jason Duval, kriminalni par čiji odnos predstavlja jednu od najvećih novina u serijalu. Njihova zajednička avantura donosi pljačke, potere, opasne odluke i priču u kojoj poverenje može biti važnije od bilo kog plena.

Posebnu pažnju privlači Lucia, jedna od retkih ženskih protagonistkinja u istoriji GTA franšize i prva u njenoj modernoj 3D eri.

Foto: Promo

Svet u kojem svaki detalj ima svoju priču

Jedan od najzanimljivijih elemenata GTA VI jeste način na koji igra prikazuje savremeno društvo. Društvene mreže, viralni snimci, neobični stanovnici i svakodnevne situacije predstavljeni su kroz prepoznatljiv humor po kojem je Rockstar poznat.

Fanovi očekuju i bogat izbor automobila, aktivnosti, skrivenih lokacija i iznenađenja, zbog kojih je GTA serijal godinama sinonim za slobodu istraživanja virtuelnog sveta.

Ipak, za novu avanturu biće potrebna i odgovarajuća konzola. GTA VI je najavljen za PlayStation 5 i Xbox Series X|S, što znači da vlasnici PlayStation 4 konzola neće moći da ga igraju na svojoj staroj generaciji uređaja.

GTA VI i PlayStation 5 mogu biti vaši - i to potpuno besplatno!

Dok milioni igrača iščekuju povratak u Vice City, ljubitelji gejminga u Srbiji imaju dodatni razlog za uzbuđenje.

MaxBet je pripremio Grand Max Auto nagradnu igru u kojoj je moguće osvojiti čak 100 100 PlayStation 5 konzola u paketu sa GTA VI, uz mogućnost potpuno besplatnog učešća.

Nagradna igra traje od 17. novembra do 31. decembra 2026. godine, a pored gejming paketa, učesnike očekuje i 100 iPhone Duo telefona, dok je glavna nagrada Ford Mustang.

Pravo učešća imaju punoletni, registrovani i verifikovani MaxBet korisnici koji se prijave za promociju. Sve informacije o nagradnoj igri i kompletna pravila dostupni su na www.maxbet.rs.