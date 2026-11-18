"SRBIJA JE OSTALA BEZ JEDNOG OD NAJBOLJIH PILOTA VS": Vučević uputio saučešće porodici stradalog Gorana Bulajića (FOTO)
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević uputio je izraze saučešća povodom smrti majora Gorana Bulajića, ističući da je Srbija ostala bez jednog od svojih najboljih pilota, heroja i patriote.
- Srbija je ostala bez bez jednog od najboljih pilota Vojske Srbije, junaka, patriote majora Gorana Bulajića. Sa dubokim poštovanjem i velikim ponosom pamtićemo njegovu hrabrost, posvećenost pozivu i časnu službu svojoj otadžbini i svom narodu. Njegovoj porodici, prijateljima, kolegama, Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane upućujem najiskrenije saučešće. Neka mu je večna slava- napisao je Vučević na svom Instagramu.
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