Društvo

RAZREŠEN DIREKTOR JOVINE GIMNAZIJE RADIVOJE STOJKOVIĆ Dejan Vuk Stanković potpisao rešenje

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 11. 2026. u 15:32

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MINISTAR prosvete Dejan Vuk Stanković potpisao je rešenje o razrešenju Radivoja Stojkovića sa mesta direktora novosadske Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, objavilo je „Vreme“.

РАЗРЕШЕН ДИРЕКТОР ЈОВИНЕ ГИМНАЗИЈЕ РАДИВОЈЕ СТОЈКОВИЋ Дејан Вук Станковић потписао решење

Foto: Printskrin Jutjub

Rešenje je potpisao resorni ministar Dejan Vuk Stanković i prosledio ga nadležnima.

Kako se saznaje, Radivoje Stojković razrešen je na osnovu inspekcijskog nadzora, i to po dva osnova: zato što nije omogućio prosvetnom inspektoru da izvrši inspekcijski nadzor i zato što nije postupio po pravosnažnoj presudi suda u Novom Sadu kojom mu je naloženo da suspendovane profesore vrati na posao.

Radivoje P. Stojković je više od dve decenije bio na čelu Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu. Po struci je matematičar, ima doktorate iz metodike nastave matematike i menadžmenta u obrazovanju, a obavljao je i funkcije predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta i predsednika Zajednice gimnazija Srbije. Dobitnik je više priznanja, među kojima su Orden Svetog Save drugog reda, Svetosavska nagrada i Novembarska povelja Grada Novog Sada.

(Kurir.rs)

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