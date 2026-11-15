NA SNAZI! NARANDŽASTI METEOALARM: RHMZ upozorava na jak olujni vetar (MAPE)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je narandžasto meteorološko upozorenje zbog olujnog vetra. Takođe, naglašava se moguća opasnost od materijalne štete, prevrtanja vozila i povređivanja ljudi. Poseban oprez savetuje se srčanim bolesnicima.

Foto: AI generated

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je narandžasto meteorološko upozorenje za područje Banata zbog jakog i olujnog vetra.

Upozorava se na moguće štete na objektima, lomljenje drveća i probleme u saobraćaju, uz rizik od ozbiljnog povređivanja ljudi. Poseban oprez savetuje se i srčanim bolesnicima, dok se svim učesnicima u saobraćaju preporučuje dodatna pažnja.

Vetar može dostizati brzinu od 85 kilometara na čas

Prema najnovijem upozorenju RHMZ-a, za Banat je danas, 15. novembra, na snazi narandžasti meteoalarm zbog udara vetra koji mogu biti jači od 24 metra u sekundi, odnosno 85 kilometara na čas.

Foto: RHMZ

Nadležni upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu izazvati značajnu materijalnu štetu, naročito na krovovima, odžacima, šatorima, tendama i plastenicima.

Poseban problem mogu predstavljati i snažni udari vetra u saobraćaju, jer postoji mogućnost zanošenja, pa čak i prevrtanja automobila i kamiona.

RHMZ upozorava i na lomljenje grana i slabijih stabala, kao i na opasnost od ozbiljnog povređivanja ljudi i životinja.

Foto: AI generated

Građanima se savetuje da budu veoma oprezni, redovno prate meteorološka upozorenja i postupaju u skladu sa preporukama nadležnih službi.

RHMZ izdao i biometeorološko upozorenje

Pored meteorološkog upozorenja, RHMZ je objavio i nepovoljnu biometeorološku prognozu za danas.

- Usled očekivane biometeorološke situacije, oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući glavobolja i nervoza. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa dnevnom temperaturom. U saobraćaju je potrebno povećanje pažnje - navodi se u prognozi.

Foto: RHMZ

Kakvo nas vreme očekuje narednih dana?

Prema najavi RHMZ-a, danas će biti malo do umereno oblačno i toplije. Posle podne na jugozapadu i jugu Srbije, a uveče i u centralnim predelima očekuje se naoblačenje sa kišom.

Duvaće slab do umeren vetar, dok će u košavskom području povremeno biti jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 10 do 14 stepeni.

U Timočkoj Krajini biće oblačno, tmurno i hladnije, sa temperaturom oko osam stepeni.

Tokom naredne sedmice očekuje se vetrovito vreme sa čestom pojavom kiše, posebno u ponedeljak u drugom delu dana, kao i u sredu i četvrtak. Dnevna temperatura biće u porastu, pa će ponegde dostizati i oko 20 stepeni.

Pad temperature očekuje se narednog vikenda.

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