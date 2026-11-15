ŽIVA U TERMOMETRU IDE IZNAD 18 STEPENI, ALI NE ZADUGO: Todorović najavio novi preokret vremena u Srbiji
U SRBIJI se od ponedeljka očekuje postepeni porast temperature, uz promenljivu oblačnost i povremenu kišu, a sredinom sedmice živa u termometru mogla bi da pređe 18 stepeni. Ipak, prema najavi meteorologa Nedeljka Todorovića, toplije vreme neće se dugo zadržati, jer se već za naredni vikend očekuje novo zahlađenje i pad temperature.
U međuvremenu bi Srbiju mogao da zahvati i kišniji period, nakon dužeg vremena sa nedovoljno padavina.
U Srbiji će danas tokom dana biti malo do umereno oblačno i toplije, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).
Posle podne na jugozapadu i jugu, a uveče i u centralnim predelima, očekuje se naoblačenje, ponegde sa kišom. U Timočkoj Krajini biće oblačno i tmurno.
Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, koji će u košavskom području povremeno biti jak, dok se na jugu Banata i u donjem Podunavlju očekuju i olujni udari.
Najniža temperatura biće od minus tri do tri stepena, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni, dok će u Timočkoj Krajini biti oko osam stepeni.
U Beogradu će biti malo do umereno oblačno i vetrovito, uz umeren, povremeno i jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od jedan do tri stepena, a najviša dnevna biće oko 13 stepeni.
Sredinom sedmice i preko 18 stepeni
Prema prognozi RHMZ-a, početkom naredne sedmice očekuje se postepeni porast temperature, uz promenljivu oblačnost i povremenu kišu.
Naročito nestabilno biće u sredu i četvrtak, dok će duvati slab i umeren, povremeno i jak južni i jugoistočni vetar.
Sličnu prognozu izneo je i meteorolog Nedeljko Todorović, koji najavljuje da će se temperature sredinom sedmice ponovo približiti letnjim vrednostima za ovo doba godine.
(Blic)
BONUS VIDEO: "JANUAR" U MARTU: Sneg u Nišu
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Valerija Čekalina koju je Putin pomilovao? Poznata kao Lerček, ima rak - krivični dosije izbrisan
U OKTOBRU je prijavila da joj je bolest napredovala.
14. 11. 2026. u 13:00 >> 13:10
Komentari (0)