Društvo

KUĆE NADOMAK BEOGRADA PO NEVEROVATNIM CENAMA: Jedna od 115 kvadrata prodaje se za samo 13.800 evra

V.N.

15. 11. 2026. u 10:52

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA Fejsbuku su se pojavile prostrane kuće sa velikim placem blizu Beograda po pristupačnim cenama

КУЋЕ НАДОМАК БЕОГРАДА ПО НЕВЕРОВАТНИМ ЦЕНАМА: Једна од 115 квадрата продаје се за само 13.800 евра

Foto: Društvene mreže

Obrenovačka kuća je renovirana, ima sve priključke i blizu je osnovne infrastrukture, škole i javnog prevoza

Ko traži vikendicu ili stalnu adresu u Beogradu ili njegovoj blizini, ove nedelje bi baš mogao da ima sreće jer se s vremena na vreme pojave prostrane kuće sa još prostranijim placevima koje mogu da se pazare po povoljnoj ceni.

Tako je na Fejsbuku pažnju privukla kuća od 115 kvadrata, više od 8 ari placa, sa vodom, strujom i kupatilom koja se prodaje za 13.800 evra.

U opisu na Fejsbuku navodi se da je kuća uknjižena i da se nalazi u selu u blizini Alibunara, na 70 km od Beograda i 50 km od Pančeva. Ima vodu, struju i odmah je useljiva, a samo selo ima sve - poštu i supermarket, ambulantu, kafić, vrtić, osnovnu i srednju školu, kao i direktnu autobusku liniju.

 

Kuća za 40.000 evra

Druga kuća koja je privukla pažnju na mrežama jeste nekretnina od 55 kvadrata koja se prodaje za 40.000 evra.

Uknjižena je i useljiva na 13 ari placa i nalazi se u Obrenovcu, u Stublinama, iz kojih veliki deo Beograđana svakodnevno putuje na posao i u školu u centar grada. Ima velika stabla hrasta u dvorištu, a u opisu se navodi da ima i pomoćne objekte, prenosi Kurir.

Komplet je sređena unutra, ima vodu, struju i gas - 100 m od autobuskog stajališta, 1 km od puta Obrenovac–Valjevo, 7 km od auto-puta „Miloš Veliki“, 2 km od centra Stublina, gde se nalaze osnovna škola, vrtić, dom zdravlja, market i pijaca.

(Blic)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA