VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA VOZAČE: Radovi na više deonica u Srbiji, pojedini putni pravci zatvoreni, ovo su detalji

RADOVI na više deonica auto-puta i obilaznici oko Beograda donose izmene u odvijanju saobraćaja, dok je u zoni petlje Feketić zatvorena kolovozna traka u smeru od Subotice ka Beogradu.

Foto: Unsplash Troy Mortier troyscanon

Na ovoj petlji onemogućeni su i uključenje i isključenje u istom smeru.

Zbog rehabilitacije natputnjaka kod Feketića, saobraćaj se odvija dvosmerno kolovoznom trakom namenjenom vozilima koja se kreću od Beograda ka Subotici.

Vozači koji iz pravca Subotice žele da se isključe ka Feketiću koriste petlju Bačka Topola. Za uključenje iz Feketića na auto-put ka Novom Sadu alternativni pravac vodi državnim putem II A reda broj 100 do petlje Vrbas. Na natputnjaku na putu II A reda broj 100, kod Srbobrana, vozila se propuštaju naizmenično.

Završetak ove faze radova planiran je do 24. novembra, u zavisnosti od vremenskih uslova, nakon čega sledi naredna faza.

Radovi ka Novom Sadu i Beogradu

Na deonici između petlji Surčin i Beograd, u smeru ka Novom Sadu, 16. i 17. novembra od 7 do 15 časova izvodiće se radovi na temeljima portala za putokaznu signalizaciju. Tokom radova biće zatvorena zaustavna ili preticajna saobraćajna traka.

Na deonici Velika Plana – Požarevac, u smeru ka Beogradu, za 16. novembar od 8 do 15 časova najavljeni su radovi na redovnom održavanju. U zoni radova biće zatvorene vozna i zaustavna traka, u dužini od najmanje jednog kilometra.

Izmenjen režim na obilaznici oko Beograda

Radovi na budućoj petlji Ekspo, na deonici Surčin jug – Ostružnica, traju do 18. novembra

Ka Ostružnici vozila se kreću voznom i zaustavnom trakom do zone radova na proširenju preko kanala Petrac, a zatim se preusmeravaju na voznu i preticajnu traku. U smeru ka Surčinu saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom.

Na putu Knjaževac – Sokobanja, zbog rehabilitacije kolovoza, od 16. do 21. novembra, svakog dana od 8 do 16 časova, vozila će se propuštati naizmenično.

(Telegraf.rs)

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