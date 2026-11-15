Društvo

LEPE VESTI: Kancelarija za KiM će finansijski pomoći lečenje male Đurđe iz Zubinog Potoka i Viktora iz Kosovske Mitrovice

В.Н.

15. 11. 2026. u 11:11

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KANCELARIJA za Kosovo i Metohiji finansijski će pomoći lečenje male Đurđe Perović iz Zubinog Potoka i Viktora Živića iz Kosovske Mitrovice.

ЛЕПЕ ВЕСТИ: Канцеларија за КиМ ће финансијски помоћи лечење мале Ђурђе из Зубиног Потока и Виктора из Косовске Митровице

Foto: Društvene mreže

Kako je za “Novosti” rečeno u Kancelariji za KiM, ova institucija opredeliće njihovim porodicama po ubrzanoj proceduri jednokratnu novčanu pomoć za lečenje ovo dvoje dece koja boluju od teških i retkih bolesti. 

Iz Kancelarije napominju da su u prethodnom periodu takođe porodice dvoje mališana preko opština Kosovska Mitrovica i Zubin Potok dobijale finansijsku podršku, a sada će ona biti nastavljena.

Podsećamo, trogodišnja Đurđa iz Zubinog Potoka i njena majka Tijana vode tešku i iscrpljujuću borbu za Đurđino izlečenje. Nakon apela bratstva manastira Visoki Dečani, prikupljena je i uplaćena početna novčana podrška, ali je ovoj hrabroj devojčici i dalje potrebna pomoć svih humanih ljudi.

Kako bi im se bar malo olakšali troškovi lečenja, na poziv bratstva manastira Visoki Dečani već je uplaćeno 200.000 dinara. Ipak, put do konačnog ozdravljenja je dug i zahteva velika finansijska sredstva.

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