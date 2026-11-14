Društvo

STANJE NA PUTEVIMA: Radovi na auto-putu kod Banovaca, učestali odroni duž nestabilnih kosina u klisurama

В.Н.

14. 11. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA AUTO-PUTEVIMA i na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, saobraćaj se odvija nesmetano, ali uz češća usputna prilagođavanja zbog radova.

СТАЊЕ НА ПУТЕВИМА: Радови на ауто-путу код Бановаца, учестали одрони дуж нестабилних косина у клисурама

Foto: Ilustracija/Unsplash/Markus Spiske

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da su svi putni pravci I, II i III prioriteta održavanja u Republici Srbiji prohodni i da na njima trenutno nema snega.

Zbog radova na postavljanju portala za putokaznu signalizaciju, sutra u periodu od 06:00 do 12:00 časova, doći će do izmene režima saobraćaja na auto-putu E-75 (petlja Novi Banovci) u smeru ka Beogradu

Zbog radova na rehabilitaciji kolovoza Knjaževac-Sokobanja (II A reda br. 217), saobraćaj se odvija uz naizmenično propuštanje vozila svakog dana u periodu od 08:00 do 16:00 časova.

JP "Putevi Srbije" skreće pažnju na učestale odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima na većini putnih pravaca.

Najviše odrona zabeleženo je na državnom putu I B 34 (Đerdapska klisura), zatim na putu II A 217, deonica Sokobanja - Knjaževac (Bovanska klisura), na putu II A 221, deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac), kao i na putu II A 222, deonica Kalna - Jabučko Ravnište.

Na državnom putu I B 21, deonica Kosjerić - Bačevci (prevoj Kaona), postavljene su betonske sigurnosne ograde zbog oštećenja mostova.

Saobraćaj je potpuno zabranjen za vozila preko 3,5 tona, a vozila se preusmeravaju na alternativni pravac Kovačevića pesak - Divčibare - Kaona.

Iz Puteva Srbije apeluju na vozače da ne kreću na put bez zimske opreme i lanaca, da prilagode brzinu uslovima vožnje i da, zbog magle po kotlinama i klisurama, održavaju bezbedno odstojanje.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije

Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije