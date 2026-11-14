STANJE NA PUTEVIMA: Radovi na auto-putu kod Banovaca, učestali odroni duž nestabilnih kosina u klisurama
NA AUTO-PUTEVIMA i na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, saobraćaj se odvija nesmetano, ali uz češća usputna prilagođavanja zbog radova.
Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da su svi putni pravci I, II i III prioriteta održavanja u Republici Srbiji prohodni i da na njima trenutno nema snega.
Zbog radova na postavljanju portala za putokaznu signalizaciju, sutra u periodu od 06:00 do 12:00 časova, doći će do izmene režima saobraćaja na auto-putu E-75 (petlja Novi Banovci) u smeru ka Beogradu.
Zbog radova na rehabilitaciji kolovoza Knjaževac-Sokobanja (II A reda br. 217), saobraćaj se odvija uz naizmenično propuštanje vozila svakog dana u periodu od 08:00 do 16:00 časova.
JP "Putevi Srbije" skreće pažnju na učestale odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima na većini putnih pravaca.
Najviše odrona zabeleženo je na državnom putu I B 34 (Đerdapska klisura), zatim na putu II A 217, deonica Sokobanja - Knjaževac (Bovanska klisura), na putu II A 221, deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac), kao i na putu II A 222, deonica Kalna - Jabučko Ravnište.
Na državnom putu I B 21, deonica Kosjerić - Bačevci (prevoj Kaona), postavljene su betonske sigurnosne ograde zbog oštećenja mostova.
Saobraćaj je potpuno zabranjen za vozila preko 3,5 tona, a vozila se preusmeravaju na alternativni pravac Kovačevića pesak - Divčibare - Kaona.
Iz Puteva Srbije apeluju na vozače da ne kreću na put bez zimske opreme i lanaca, da prilagode brzinu uslovima vožnje i da, zbog magle po kotlinama i klisurama, održavaju bezbedno odstojanje.
Preporučujemo
RADOVI NA PUTEVIMA KA BEOGRADU I KOPAONIKU: Zatvaraju se trake na pet deonica u Srbiji
13. 11. 2026. u 07:00
VOZAČI, PAŽNjA: Izmene režima saobraćaja na autoputevima, zatvaraju se ključne petlje
12. 11. 2026. u 07:00
VOZAČI, OPREZ! Važan apel nadležnih, očekuju nas velike gužve
11. 11. 2026. u 08:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HLADNO? Sloboda Mićalović se sa kolegom kupa u moru usred novembra (VIDEO)
KAD ako ne sad?
13. 11. 2026. u 18:51
Komentari (0)