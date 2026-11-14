STANJE NA PUTEVIMA: Radovi na auto-putu kod Banovaca, učestali odroni duž nestabilnih kosina u klisurama

NA AUTO-PUTEVIMA i na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, saobraćaj se odvija nesmetano, ali uz češća usputna prilagođavanja zbog radova.

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Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da su svi putni pravci I, II i III prioriteta održavanja u Republici Srbiji prohodni i da na njima trenutno nema snega.

Zbog radova na postavljanju portala za putokaznu signalizaciju, sutra u periodu od 06:00 do 12:00 časova, doći će do izmene režima saobraćaja na auto-putu E-75 (petlja Novi Banovci) u smeru ka Beogradu.

Zbog radova na rehabilitaciji kolovoza Knjaževac-Sokobanja (II A reda br. 217), saobraćaj se odvija uz naizmenično propuštanje vozila svakog dana u periodu od 08:00 do 16:00 časova.

JP "Putevi Srbije" skreće pažnju na učestale odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima na većini putnih pravaca.

Najviše odrona zabeleženo je na državnom putu I B 34 (Đerdapska klisura), zatim na putu II A 217, deonica Sokobanja - Knjaževac (Bovanska klisura), na putu II A 221, deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac), kao i na putu II A 222, deonica Kalna - Jabučko Ravnište.

Na državnom putu I B 21, deonica Kosjerić - Bačevci (prevoj Kaona), postavljene su betonske sigurnosne ograde zbog oštećenja mostova.

Saobraćaj je potpuno zabranjen za vozila preko 3,5 tona, a vozila se preusmeravaju na alternativni pravac Kovačevića pesak - Divčibare - Kaona.

Iz Puteva Srbije apeluju na vozače da ne kreću na put bez zimske opreme i lanaca, da prilagode brzinu uslovima vožnje i da, zbog magle po kotlinama i klisurama, održavaju bezbedno odstojanje.