Društvo

MILIONI U PROBLEMU: Globalni Microsoft haos - pogođene kompanije, državne institucije, zdravstvene ustanove i druge javne službe

Novosti online

13. 11. 2026. u 22:28

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Majkrosoftov globalni prekid rada izazvao je velike probleme širom sveta, ostavljajući milione korisnika bez pristupa važnim servisima, uključujući Outlook, Teams, SharePoint i Copilot.

МИЛИОНИ У ПРОБЛЕМУ: Глобални Microsoft хаос - погођене компаније, државне институције, здравствене установе и друге јавне службе

Foto: Profimedia/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Problemi su prijavljeni u oko 75 zemalja i teritorija. Pogođene su kompanije, državne institucije, zdravstvene ustanove i druge javne službe.

U Velikoj Britaniji pojedine policijske službe imale su poteškoće sa prijemom onlajn prijava, dok su zdravstvene ustanove upozorile na probleme u komunikaciji sa pacijentima. Slične poteškoće prijavljene su u Japanu, Singapuru, na Filipinima, u Australiji i drugim zemljama.

Microsoft je kao mogući uzrok naveo tehnički problem sa serverima i mrežnim podešavanjima. Zbog preopterećenja preostalih servera, problemi su se dodatno širili. Kompanija istražuje uzrok, ali za sada nema potvrde da je reč o sajber-napadu.

Prekid je izazvao i finansijske posledice. Akcije Microsofta zabeležile su pad, a tržišna vrednost kompanije smanjena je za gotovo 100 milijardi dolara.

Iako je Microsoft počeo da obnavlja rad svojih servisa, upozoreno je da su mogući novi prekidi i kašnjenja u isporuci elektronske pošte.

Microsoft nije dao precizan rok do kada će svi njegovi servisi biti u potpunosti obnovljeni. U izveštajima objavljenim u petak navedeno je da se pristup elektronskim sandučićima i isporuka elektronske pošte u pojedinim regionima poboljšavaju, ali je upozoreno da bi povremeni problemi mogli da se nastave dok se oporavak sistema bude odvijao postepeno.

Kompanija takođe radi na rešavanju zaostalih poruka koje kasne u isporuci. Produžila je rok za dostavu elektronske pošte na 48 sati, kako bi poruke dobile više vremena da stignu do primalaca pre nego što budu vraćene pošiljaocu kao neisporučene.

(RT)

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