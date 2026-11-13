Društvo

"DELIJA" U ZAGREBU Kako su Lazanskog Romi dovezli na posao: Molim vas, druže direktore, ovo su moji zvezdaši (VIDEO)

Novosti online

13. 11. 2026. u 22:20

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NOVINAR Miroslav Lazanski bio je jedan od retkih javnih ličnosti navijača Crvene Zvezde u Zagrebu.

ДЕЛИЈА У ЗАГРЕБУ Како су Лазанског Роми довезли на посао: Молим вас, друже директоре, ово су моји звездаши (ВИДЕО)

Foto: Printskrin RTS

- Mnogo je bilo Roma koji su navijali za Zvezdu tamo. Neki Romi su radili u gradskoj čistoći. Jednom sam žurio u "Vjesnik", nije bilo taksija. Naišao je kamion za čistoću i oni meni mašu: Gde si, zvezdaš? Ja kažem: Ljudi, idem do "Vjesnika". Oni kažu: Ajde sa nama! Ja skočim na onu papučicu za kante i dovezem se do "Vjesnika". Izlazi Vjekoslav Koprivnjak, generalni direktor "Vjesnika" , član Centralnog komiteta SK Hrvatske i kaže: Pa, druže Lazanski, vi ste vojni komentator kuće "Vjesnik", pa kako sa ovim smetlarima... Rekoh: Molim vas, druže direktore, ovo su moji zvezdaši, nemojte tako - ispričao je Lazanski jednom za RTS.

Miroslav Lazanski, srpski vojnopolitički novinar i analitičar, preminuo je 4. avgusta 2021. u 71. godini.

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