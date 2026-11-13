”SLUŠAM TVOJE GLASOVNE PORUKE OD PRE SAMO DVA DANA": Potresan oproštaj od porodilje koja je umrla u KBC Zvezdara

U PORODILIŠTU KBC Zvezdara nakon porođaja preminula je pacijentkinja J.R.S. (42), dok je njena beba preživela i trenutno je stabilnog opšteg stanja, saopštila je danas ta zdravstvena ustanova.

Foto: Unsplash/Omar Lopez

Od nje su se potresnim rečima oprostili Branislav Simić i organizacija "Humanist", koji su se prisetili njene dobrote i radosti zbog dolaska deteta na svet.

Prema dosadašnjim informacijama, kod pacijentkinje je došlo do teške postporođajne komplikacije, praćene obilnim krvarenjem i razvojem diseminovane intravaskularne koagulacije (DIK), navodi se u saopštenju bolnice.

Kako ističu u KBC Zvezdara, reč je o jednom od najtežih i potencijalno životno ugrožavajućih stanja u akušerstvu, a medicinsko osoblje preduzelo je sve mere lečenja i zbrinjavanja pacijentkinje u skladu sa procedurama i važećim protokolima.

Prevremeno rođena beba smeštena je u jedinicu intenzivne nege neonatologije KBC Zvezdara, gde je stabilnog opšteg stanja i nalazi se pod nadzorom lekara radi daljeg lečenja i posmatranja.

"Slušam tvoje glasovne poruke od pre samo dva dana"

Od Jovane se oprostio Branislav Simić, osnivač humanitarne organizacije "Humanist" koji je u emotivnoj objavi opisao njihovo prijateljstvo i razgovore, ali i njenu sreću zbog bebe koju je s ljubavlju čekala.

- Nisam stigao ni da pitam: 'Možeš li?', a ti bi već odgovorila potvrdno... Ćaskali smo, onako prijateljski, satima telefonom. Imala si baš zarazan smeh, onaj koji se ne zaboravlja. Sećam se jedne predstave na koju sam te poveo. Ljudi su se tada, čini mi se, više smejali tvom glasnom smehu nego samim glumcima. Volela si ljude. Volela si decu. Davala si sebe bez zadrške, iskreno i maksimalno. A sada preslušavam naše glasovne poruke od pre samo dva dana. Slušam tvoju radost, tvoje uzbuđenje zbog bebe, zbog novog života koji si s toliko ljubavi čekala i koji si upravo donela na ovaj svet... I ne mogu da prihvatim koliko život ume da bude surov i nepravedan. Dok je jedan novi život započinjao, tvoj je stao - napisao je Simić.

On je dodao da je iza Jovane ostala ogromna praznina u srcima svih koji su je poznavali, razgovarali s njom i delili trenutke života.

- Otišla si anđelima, Jovana, ali si ovom svetu podarila novi život i ostavila neizbrisiv deo sebe u svima nama. Tvoj smeh, dobrota, energija i ljubav nastaviće da žive kroz ljude koje si dotakla, a najviše kroz maleno biće kojem si podarila život. Hvala ti za sve. Počivaj u miru, draga naša - navedeno je u oproštajnoj poruci Branislava Simića i organizacije Humanist.

(Blic)