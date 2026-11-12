VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Milica Milosavljević Galović, sudija pojedinac, u parnici tužioca Novice Antića iz Kragujevca, čiji je punomoćnik Ivan Ninić, advokat iz Beograda, protiv tuženih NID KOMPANIJE "NOVOSTI" AD, Beograd Stari grad i Andrijane Nešić iz Beograda, čiji su punomoćnici advokati iz zajedničke advokatske kancelarije „Isailović", sa sedištem u Beogradu radi naknade štete i dr, vrednost spora 80.000,00 dinara, nakon održane usmene, javne i glavne rasprave zaključene dana 11.03.2026. godine, doneo je

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PRESUDU

OBAVEZUJU SE tuženi NID KOMPANIJA "NOVOSTI" AD, Beograd - Stari grad i Andrijana Nešić iz Beograda, da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni duševni bol zbog povrede časti i ugleda, usled objavljivanja teksta dana 04.02.2024. godine pod naslovom "SMUČILE IM SE LAŽI Članovi vojnog sindikata napuštaju dojučerašnjeg šefa “NOVICA RADI SAMO ZA SVOJ CEP. VREME JE DA IDE", solidarno isplate iznos od 80.000.00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 11.03.2026. godine do konačne isplate, u roku od 8 dana od dana prijema pismenog otpravka presude, pod pretnjom izvršenja.

OBAVEZUJE SE tužena Andrijana Nešić iz Beograda, da iz teksta objavljenog dana 04.02.2024. godine na www.novosti.rs pod naslovom "SMUČILE IM SE LAŽI Članovi vojnog sindikata napuštaju dojučerašnjeg šefa „NOVICA RADI SAMO ZA SVOJ CEP ! VREME JE DA IDE", trajno ukloni deo naslova “NOVICA RADI SAMO ZA SVOJ CEP...." kao i deo teksta koji glasi: "...Ovaj sindikalac svoje sebične interese pokušava da nametne kao opšte, a njegov jedini cilj jeste da napuni sopstveni džep", "...Svi su šokirani izmišljotinama Antića." „Postalo im je jasno da ih je Antić godinama obmanjivao, te da ne radi za opšte dobro, već za sopstveni džep..." i to bez odlaganja, a najkasnije narednog dana od pravnosnažnosti presude, pod pretnjom posledica propuštanja.

OBAVEZUJE SE tužena Andrijana Nešić iz Beograda, da o svom trošku objavi uvod i izreku ove presude u elektronskom izdanju medija "Novosti", bez ikakvog komentara i bez odlaganja, a najkasnije u drugom narednom broju, odnosno izdanju, počev od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom posledica propuštanja..

OBAVEZUJU SE tuženi da tužiocu solidarno na ime troškova parničnog postupka isplate iznos od 110.400,00 dinara, u roku od 15 dana od prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom izvršenja, sa zakonskom zateznom kamatom počev od izvršnosti, pa do isplate.