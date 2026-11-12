NEOBIČNA VREMENSKA POJAVA USRED JESENI: Šta narednih dana očekuje Srbiju

ŠIROM Srbije ovog jutra je oblačno, ali i relativno toplo vreme, uz temperature od 12 do 18 stepeni, a usled fenskog efekta južnog vetra u Kuršumliji je čak 18 stepeni. Beograd meri 16, Zlatibor i Sjenica 15 stepeni.

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Hladnije je samo u kotlinama na zapadu Srbije i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, pa Zaječar i Požega mere 10 stepeni.

Najhladniji je Kopaonik sa 8 stepeni.

Kiša pada na severu Srbije, uglavnom u Vojvodini.

Danas se očekuje umereno do pretežno oblačno i veoma toplo vreme za ovo doba godine, povremeno sa kišom i pljuskovima.

Obilnije padavine očekuju se na severu zemlje, naročito u Vojvodini.

Na jugu Srbije biće suvo.

Duvaće pojačan južni i jugozapadni vetar.

Maksimalna tempeatura biće od 18 do 24°C, a najtoplije biće u zapadnim, centralnim i jugoistočnim delovima Srbije.

U Beogradu biće do 23°C.

Hladnije će biti na severu Vojvodine i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, do 14-15 stepeni.

Inače, naše područje pod uticajem je snažnog ciklona, koji će danas jačati nad centralnim delom Mediterana.

Očekuju se veoma izražena južna strujanja, pa i priliv još toplije vazdušne mase sa juga i sa Mediterana.

Dodatno toplije biće zbog fenskog efekta južnog i jugozapadnog vetra.

Neverovatna pojava očekuje se u noći između četvrtka i petka i u petak ujutro.

Minimalna temperatura biće veoma visoka novembar i u mnogim predelima biće od 15 do 19 stepeni.

U pojedinim predelima centralne Srbije, Podrinja, Kolubarkog okruga i u košavskom području očekuje se čak i tropska noć i minimalna temperatura neće padati ispod 20 stepeni.

U mnogim predelima petak jutro i pre podne biće najtopliji deo dana, jer se sredinom dana i posle podne sa severa očekuje prodor hladnog fronta i veoma hladne vazdušne mase.

U petak ujutro i pre podne vedro. Već rano ujutro na severu Vojvodine jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a ovo pogoršanje vremena zajedno sa hladnim frontom premeštaće se brzo tokom dana preko ostalih delova Srbije.

Jak južni vetar pri prodoru hladnog fronta biće u skretanju na jak severozapadni, prolazno na udare i olujni.

Jutarnja temperatura od 14 stepeni na severu Vojvodine do 22°C u centralnim predelima.

Tokom prepodneva i sredinom dana temperatura će se kretati od 10 stepeni na severu Vojvodine do čak 25 stepeni u centralnim, zapadnim i jugoistočnim predelima Srbije. Posle podne i uveče u svim predelima drastičan pad temperature vazduha, a tokom večeri jaka kiša u brdsko-planinskim predelima na zapadu i jugozapadu Srbije, tokom noći i na jugu Srbije preći će u susnežicu i obilni sneg, koji će čak ponegde biti praćen i grmljavinom.

Snežna granica lokalno će se spustiti i na 500 metara nadmorske visine.

Tokom večeri temperatura u Srbiji kretaće se od 2°C na zapadu do 8 na istoku i jugoistoku Srbije, u Beogradu oko 5 stepeni, a na planinama ispod 0°C.

U subotu ujutro kiša, na planinama sneg, tokom dana suvo, ali osetno hladnije.

Sledeće sedmice toplije i veoma česta pojava kiše.

(Telegraf)