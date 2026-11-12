MINISTARSTVO PROSVETE: Isplata druge rate studentima na ime povraćaja 50 odsto školarine do kraja novembra

ISPLATA druge rate studentima na ime povraćaja 50 odsto plaćene školarine za školsku 2025/2026. godinu biće izvršena do kraja novembra, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Filološki fakultet

Kako se navodi, na zahtev pojedinih visokoškolskih ustanova koje omogućavaju studentima plaćanje školarine u više rata, a do kraja tekuće školske godine, odnosno upisa naredne školske godine, Ministarstvo prosvete je produžilo rok visokoškolskim ustanovama za ažuriranje podatka o plaćenim školarinama za školsku 2025/2026. godinu kroz Jedinstveni informacioni sistem u prosveti (JISP), kako bi mogle da se u Sistem unesu sve proknjižene uplate studenata na ime školarine za 2025/2026. godinu.

Ministarstvo prosvete uputilo je visokoškolskim ustanovama detaljno uputstvo za ažuriranje podataka o samofinansirajućim studentima upisanim na studije u školskoj 2025/2026. godini, sa rokom da se unos podataka završi do 17. novembra, kao i uputstvo za ažuriranje podataka o plaćenim školarinama za školsku 2025/2026. godinu za samofinansirajuće studente koji ostvaruju pravo na povraćaj 50 odsto školarine, sa rokom da se unos podataka okonča do 24. novembra 2026. godine.

Ističe se da će nakon ovoga biti izvršena isplata druge rate svim samofinansirajućim studentima koji ostvaruju pravo i koji su najkasnije do 24. novembra 2026. godine podneli zahtev za Studentsku karticu, bez obzira na to da li im je kartica izrađena do trenutka isplate sredstava.

U slučaju da samofinansirajućem studentu, koji ostvaruje pravo na povraćaj 50 odsto školarine za školsku 2025/2026. godinu, nije uplaćena prva rata zbog nepodnošenja zahteva za Studentsku karticu ili zbog nedostavljanja ili dostavljanja pogrešnih podataka od strane visokoškolske ustanove, prilikom isplate druge rate biće mu isplaćena i prva rata.

Ministarstvo prosvete podseća da se samofinansirajući studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika ne prijavljuju za ostvarivanje ovog prava, ali da je neophodno da se studenti koji nemaju Studentsku karticu ili koji su u međuvremenu zatvorili račun koji je vezan za Studentsku karticu, prijave za istu putem portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/ .

Studentska kartica vezana je za jedinstveni obrazovni broj (JOB) studenata, tako da student ne mora da podnosi zahtev za novu studentsku karticu zbog prelaska na drugi studijski program, drugu ustanovu ili upisa narednog stepena studija, ali Studentska kartica, kao i svaka platna kartica, ima rok važenja, te Banka Poštanska štedionica, u kojoj su otvoreni računi vezani za Studentsku karticu, blagovremeno obaveštava studenta o zameni istekle kartice novom.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju predviđa da studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini, da pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija.

Pravo na ovaj povraćaj u tekućoj školskoj godini imaju i samofinansirajući studenti koji ispunjavaju navedene uslove, a kojima do trenutka isplate prestane status studenta diplomiranjem, ispisivanjem ili iz drugih razloga utvrđenih zakonom.

Zakonom je propisano i da se isplata sredstava studentima vrši iz budžeta Republike u dve rate, i to: prva rata za školarinu plaćenu do kraja februara tekuće školske godine, druga rata za školarinu plaćenu do kraja školske godine za preostali iznos plaćene školarine, a na osnovu podataka koje visokoškolske ustanove dostave Ministarstvu.

(Tanjug)