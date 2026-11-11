PRAVI METEOROLOŠKI ROLERKOSTER: Od leta do zime za samo 48 sati - stižu grmljavina, oluja, a onda drastičan pad temperature i sneg

PRED nama je period ekstremnih meteoroloških kontrasta u kojem će se za samo nekoliko dana smenjivati pozna jesen, rano proleće sa primesama leta, a potom i pravi zimski uslovi.

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Nakon izuzetno toplog talasa praćenog jakom južinom i temperaturama koje znatno odskaču od proseka za ovo doba godine, stiže nagli prodor hladnog vazduha sa severozapada koji donosi buran frontalni prelaz, olujne vetrove, grmljavinske pljuskove, strmoglavi pad temperature, a zatim susnežicu, sneg i oštar noćni mraz.

"Meteo Srbija" je najavila da nas već od sredine nedelje očekuje uvod u ovaj nezapamćeni meteorološki rolerkoster.

U četvrtak pretežno oblačno, znatno toplije uz povremenu kišu

Sreda donosi nastavak osetnog porasta temperature, ali uz dominaciju oblaka koji će mestimično donositi padavine. Posle toplijeg, ali pretežno oblačnog dana, povremeno uz kišu i pljuskove, tokom večernjih i noćnih sati padavinska zona će ojačati, pa se kiša i pljuskovi očekuju naročito na području Vojvodine, dok će u ostalim krajevima zemlje padavina biti znatno manje i zadržaće se uglavnom suvo vreme.

U četvrtak se toplotni talas dodatno pojačava. Četvrtak donosi pretežno oblačno i veoma toplo vreme za ovo doba godine, sa maksimalnim dnevnim temperaturama od 15 do 23 stepeni. Ipak, atmosfera neće biti potpuno stabilna, pa se tokom večeri i u toku noći u većini krajeva povremeno može očekivati kiša.

U petak prava letnja južina, a onda stiže front sa grmljavinom

Vrhunac ovog toplog talasa stiže u petak, kada će se preko našeg područja uspostaviti snažno južno strujanje, donoseći vazduh sa juga i prave prolećne, pa i letnje vrednosti. Sinoptičke karte pokazuju jarko narandžasta i crvena polja nad celom zemljom, što jasno oslikava neuobičajenu toplotu.

U petak će biti veoma toplo uz jaku južinu, a maksimalne temperature dostići će oko 25 stepeni, dok je u pojedinim delovima Srbije moguće da živa u termometru ode i malo iznad te vrednosti.

Veći deo dana proteći će u znaku suvog i vetrovitog vremena, ali to će biti samo zatišje pred buru. Već tokom popodneva na severozapadu Srbije dolazi do naglog prodora hladnog fronta, koji će se u večernjim satima brzo proširiti i na ostale krajeve zemlje. Ovaj front donosi nagli pad temperature i kišu, a lokalno su izgledni i grmljavinski pljuskovi.

U subotu drastičan pad temperature, susnežica i sneg u nižim predelima

Za vikend sledi potpuni meteorološki šok i preokret kakav se retko viđa u tako kratkom vremenskom razmaku. Toplu vazdušnu masu u potpunosti će zbrisati polarni vazduh sa severa.

U subotu stiže znatno hladnije vreme, sa maksimalnim temperaturama koje će u većini krajeva biti od samo 0 do 4 stepeni, dok će na severu Srbije iznositi do 6 stepeni.

Biće pretežno oblačno vreme. Dok će se na severu Srbije zadržati uglavnom suvo, u ostalim krajevima padavine će usled drastičnog zahlađenja menjati agregatno stanje - očekuju se kiša, susnežica i sneg. Prognostičke mape padavina jasno ocrtavaju plavu zonu koja prekriva centralni pojas i jug: u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije može doći do formiranja susnežice i snega. Sneg će u ovim krajevima zameniti pljuskove za svega nekoliko sati kako se visina nulte izoterme bude naglo spuštala ka samoj površini tla.

Sa odmicanjem dana padavine će prestajati, pa se krajem dana i tokom noći ka nedelji očekuje razvedravanje, što će stvoriti idealne uslove za jako izračivanje tla i pojavu mraza.

U nedelju sunčano, ali ledeno uz jutarnji i noćni mraz

Poslednjeg dana sedmice sledi smirivanje vremena, ali uz prave zimske temperature u ranim jutarnjim satima.

U nedelju ujutru nas očekuje mraz, tokom dana biće sunčano, ali hladno sa maksimalnim temperaturama od 1 do 8 stepeni.

Nakon prohladnog, sunčanog dana, čim sunce zađe uslediće novo naglo hlađenje, pa će se tokom večeri i u noći ka ponedeljku ponovo formirati mraz širom zemlje. Građanima se savetuje da pripreme topliju zimsku garderobu i prilagode vožnju mogućoj poledici i snežnim padavinama.

(Blic)