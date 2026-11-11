'SPIKS' OBELEŽIO 35 GODINA POSTOJANJA I RADA: Tri i po decenije borbe za prava, samostalnost i jednake mogućnosti
Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije (SPIKS) svečano je danas obeležio 35 godina postojanja i rada, a ovom značajnom jubileju prisustvovala je i ekipa Pink.rs, koja je zabeležila najvažnije trenutke svečanosti održane u prostoru EXPO 2027 Playground.
Svečanost je okupila predstavnike institucija, članove Saveza, saradnike i brojne goste, a događaj je započeo registracijom učesnika i svečanim otvaranjem, tokom kojeg su se prisutnima obratili predsednik SPIKS-a Veljko Vukomanović i predstavnica Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Jelena Radojičić.
Poseban deo programa bio je posvećen osvrtu na 35 godina rada i postojanja Saveza. Kroz prikaz delova dokumentarnog filma „35 godina zajedno – priča o SPIKS-u“ predstavljeni su najvažniji rezultati, aktivnosti i dostignuća organizacije koja decenijama radi na unapređenju položaja osoba sa povredom kičmene moždine.
Posebno emotivan trenutak bila su obraćanja članova Saveza, koji su kroz lične životne priče govorili o izazovima, podršci, istrajnosti i značaju zajedništva.
SPIKS je republički savez koji okuplja 17 lokalnih udruženja širom Srbije, dok je Savez paraplegičara i kvadriplegičara Vojvodine njegov kolektivni član. Sa oko 1.200 evidentiranih članova, od kojih većina koristi invalidska kolica, Savez se već 35 godina zalaže za zaštitu i unapređenje njihovih prava, veću mobilnost, samostalnost i stvaranje pristupačnijeg društva.
Tokom decenija rada, SPIKS je realizovao brojne značajne aktivnosti u oblasti sporta i rekreacije, edukacije i prevencije, kao i podrške osobama koje su tek doživele povredu kičmene moždine. Posebno se izdvaja program „Još uvek vozim“, koji se od 2015. godine sprovodi sa ciljem podizanja svesti mladih o bezbednosti u saobraćaju i posledicama rizičnog ponašanja.
Važan segment rada predstavlja i organizacija sportskih takmičenja, među kojima su Republičke sportske igre, turniri u šahu, streljaštvu, boćanju i stonom tenisu, kao i međunarodna saradnja kroz članstvo u Evropskoj asocijaciji osoba sa povredom kičmene moždine (ESCIF).
Obeležavanje 35 godina rada nije bilo samo prilika za prisećanje na ostvarene rezultate, već i podstrek za nastavak borbe za društvo u kojem će svi imati jednake mogućnosti, veću dostupnost i pravo na samostalan i dostojanstven život.
Svečanost je još jednom pokazala koliko su važni solidarnost, podrška i zajedništvo, ali i koliko je značajan kontinuiran rad organizacija koje svakodnevno doprinose boljem položaju osoba sa invaliditetom.
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