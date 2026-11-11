Društvo

ŽALBE DO 13. NOVEMBRA: Konačne liste za studentke domove 13. novembra

Branka Borisavljević

11. 11. 2026. u 14:09

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ROK za žalbe na preliminarne rang liste studenta starijih gdoina studija za smeštaj u studentske domove ističe u petak 13. novembra, dok će konačne liste biti objavljene u četvrtak 19. novembra na fakultetima i na sajtu ustanove Studentski centra "Beograd".

ЖАЛБЕ ДО 13. НОВЕМБРА: Коначне листе за студентке домове 13. новембра

Foto: D.Milovanović

 Raspodela mesta će biti na fakultetima i odsecima akademija u periodu od petka 27. novembra do četvrtka 3. decembra.

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