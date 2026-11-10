Društvo

HITNO SE OGLASIO "BATUT": Broj obolelih od malih boginja skočio u oktobru, od pacijenta se zarazio i zdravstveni radnik

Д.К.

10. 11. 2026. u 10:01

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NAKON što je u Boru proglašena epidemija malih boginja, danas se oglasio i Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", navodeći da su od početka godine do 8. novembra u Srbiji registrovano 27 slučajeva morbila.

ХИТНО СЕ ОГЛАСИО БАТУТ: Број оболелих од малих богиња скочио у октобру, од пацијента се заразио и здравствени радник

Foto: Printskrin/jutjub/Belle amie Official

Po jedan slučaj registrovan je u Novom Pazaru i Beogradu, u aprilu, odnosno maju mesecu, dok su tri slučaja registrovana na teritoriji nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica tokom avgusta i septembra.

- Od početka oktobra meseca registrovana su 22 slučaja morbila - 18 u okviru epidemije koja je za teritoriju Grada Bora prijavljena 4. novembra 2026. godine, dva slučaja u Beogradu i po jedan slučaj u Požarevcu - zdravstveni radnik koji je ostvario kontakt sa slučajem iz Bora u Opštoj bolnici u Požarevcu i na teritoriji nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica - navodi se u izveštaju "Batuta".

(Blic)

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