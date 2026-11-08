SERIJA PADAVINA SE NASTAVLJA: Evo šta nas tačno čeka sutra i u narednih sedam dana
VREMENSKA prognoza za ponedeljak, 9. novembar 2026. godine.
Vreme u Srbiji
U Srbiji umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, saopštio je RHMZ.
Posle podne na zapadu i severu, a uveče i u ostalim predelima prestanak padavina i delimično razvedravanje.
Vetar slab, južni i istočni.
Najniža temperatura od 1 do 6 stepeni, a najviša od 8 do 13.
Vreme u Beogradu
U Beogradu pretežno oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom ili pljuskom.
Posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje.
Vetar slab, južni i jugoistočni.
Najniža temperatura od 4 do 6 stepeni, a najviša oko 10.
Vreme narednih dana
Idućih sedam dana u Srbiji se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, povremeno sa kišom i toplije, uz porast temperature.
U petak (13. novembra) u košavskom području i planinskim predelima duvaće umeren i jak, na jugu Banata povremeno i olujni, južni i jugoistočni vetar.
Za vikend (14. i 15. novembra) uslediće naoblačenje i skretanje vetra na severozapadni pravac uz pad temperature, u subotu u nižim predelima sa kišom, a na planinama kratkotrajno sa snegom.
Od nedelje se očekuje suvo i hladno vreme.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
STIŽU TAMNI OBLACI: Pogled iz Beograda ka Banatu
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)