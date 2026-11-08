Društvo

SERIJA PADAVINA SE NASTAVLJA: Evo šta nas tačno čeka sutra i u narednih sedam dana

Ivana Manić

08. 11. 2026. u 20:40

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VREMENSKA prognoza za ponedeljak, 9. novembar 2026. godine.

СЕРИЈА ПАДАВИНА СЕ НАСТАВЉА: Ево шта нас тачно чека сутра и у наредних седам дана

Foto: Lukas Jonaitis/Alamy/Profimedia

Vreme u Srbiji

U Srbiji umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, saopštio je RHMZ.

Posle podne na zapadu i severu, a uveče i u ostalim predelima prestanak padavina i delimično razvedravanje.

Vetar slab, južni i istočni.

Najniža temperatura od 1 do 6 stepeni, a najviša od 8 do 13.

Vreme u Beogradu

U Beogradu pretežno oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje.

Vetar slab, južni i jugoistočni.

Najniža temperatura od 4 do 6 stepeni, a najviša oko 10.

Vreme narednih dana

Idućih sedam dana u Srbiji se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, povremeno sa kišom i toplije, uz porast temperature.

U petak (13. novembra) u košavskom području i planinskim predelima duvaće umeren i jak, na jugu Banata povremeno i olujni, južni i jugoistočni vetar.

Za vikend (14. i 15. novembra) uslediće naoblačenje i skretanje vetra na severozapadni pravac uz pad temperature, u subotu u nižim predelima sa kišom, a na planinama kratkotrajno sa snegom.

Od nedelje se očekuje suvo i hladno vreme.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: 

STIŽU TAMNI OBLACI: Pogled iz Beograda ka Banatu 

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