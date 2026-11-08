OGLASILA SE AMBASADA SRBIJE U HRVATSKOJ: Nije potvrđen identitet i državljanstvo stradalih

AMBASADA Republike Srbije u Republici Hrvatskoj saopštila je da još uvek nije zvanično potvrđen identitet i državljanstvo stradalih i povređenih u nesreći autobusa sa srpskim registarskim oznakama u Hrvatskoj.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ DANIEL KASAP

Iz ambasade je potvrđeno da je danas u jutarnjim časovima, na auto-putu A3, u blizini Ivanić Grada u Hrvatskoj, došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je učestovovao autobus sa srpskim registarskim oznakama.

Prema do sada dostupnim informacijama od nadležnih hrvatskih organa, u autobusu se nalazilo 35 putnika, od kojih su dve osobe smrtno stradale, šest lica zadobilo teže povrede, dok je 27 povređeno. Svi povređeni su medicinski zbrinuti i prevezeni u bolnice u Zagrebu.

''Ambasada Republike Srbije u Zagrebu u kontaktu je sa nadležnim hrvatskim institucijama i prati situaciju'', navodi se u saopštenju ambasade objavljenom na mreži X.

Porodice povređenih lica, kako se navodi, dodatne informacije mogu dobiti na brojeve telefona:+381 642052807 i +385 915716093.

''Izražavamo zahvalnost Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu unutrašnjih poslova, policiji, službama hitne medicinske pomoći, vatrogascima i svim drugim nadležnim službama i institucijama na brzom reagovanju, profesionalnom postupanju i pruženoj pomoći povodom nesreće'', navode iz ambasade.