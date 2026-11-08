Društvo

PROGNOZA ZA NAREDNU NEDELJU: Kakvo nas vreme očekuje sledećih sedam dana u Srbiji

К.Л.С

08. 11. 2026. u 13:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U SRBIJI će u ponedeljak, 8. novembra, biti umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom, navodi se u današnjoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

ПРОГНОЗА ЗА НАРЕДНУ НЕДЕЉУ: Какво нас време очекује следећих седам дана у Србији

Credit: Branislav Petkovic / Alamy / Profimedia

Sutra posle podne na zapadu i severu, a uveče i u ostalim predelima uslediće prestanak padavina i delimično razvedravanje.

Duvaće slab, južni i istočni vetar, a najniža temperatura biće od 1 do 6 stepeni, dok će najviša biti od 8 do 13.

U Beogradu će sutra biti pretežno oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Posle podne očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće slab, južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 4 do 6 stepeni, a najviša oko 10.

Idućih sedam dana u Srbiji se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, povremeno sa kišom i toplije, uz porast temperature.

U petak (13. novembra) u košavskom području i planinskim predelima duvaće umeren i jak, na jugu Banata povremeno i olujni, južni i jugoistočni vetar. Za vikend (14. i 15. novembra) uslediće naoblačenje i skretanje vetra na severozapadni pravac uz pad temperature, u subotu u nižim predelima sa kišom, a na planinama kratkotrajno sa snegom. Od nedelje se očekuje suvo i hladno vreme.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Minić, štikle i crveni ruž: Mirka u noćnom provodu (foto)
Poznati

0 0

Minić, štikle i crveni ruž: Mirka u noćnom provodu (foto)

GLUMICA Mirka Vasiljević privukla je pažnju na društvenim mrežama kada je podelila fotografiju nastalu u liftu neposredno pred subotnji večernji izlazak u grad. Mirka se odlučila za provokativno, a ujedno izuzetno elegantno crno izdanje koje je na savršen način istaklo njenu vitku figuru.

08. 11. 2026. u 08:58

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
U ovoj evropskoj državi žene nemaju pravo glasa: Neobičan izuzetak u 21. veku

U ovoj evropskoj državi žene nemaju pravo glasa: Neobičan izuzetak u 21. veku