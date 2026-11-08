PROGNOZA ZA NAREDNU NEDELJU: Kakvo nas vreme očekuje sledećih sedam dana u Srbiji

U SRBIJI će u ponedeljak, 8. novembra, biti umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom, navodi se u današnjoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

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Sutra posle podne na zapadu i severu, a uveče i u ostalim predelima uslediće prestanak padavina i delimično razvedravanje.

Duvaće slab, južni i istočni vetar, a najniža temperatura biće od 1 do 6 stepeni, dok će najviša biti od 8 do 13.

U Beogradu će sutra biti pretežno oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Posle podne očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće slab, južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 4 do 6 stepeni, a najviša oko 10.

Idućih sedam dana u Srbiji se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, povremeno sa kišom i toplije, uz porast temperature.

U petak (13. novembra) u košavskom području i planinskim predelima duvaće umeren i jak, na jugu Banata povremeno i olujni, južni i jugoistočni vetar. Za vikend (14. i 15. novembra) uslediće naoblačenje i skretanje vetra na severozapadni pravac uz pad temperature, u subotu u nižim predelima sa kišom, a na planinama kratkotrajno sa snegom. Od nedelje se očekuje suvo i hladno vreme.