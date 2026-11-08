KAKO PRONAĆI KVALITETAN KUPUS: Ovo je način da proverite da li je pun hemikalija

NA pijacama se ponovo mogu videti tezge prepune velikih glavica kupusa koje će mnogi tokom narednih nedelja pripremati za kiseljenje, salate i razna kuvana jela.

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Ponuda je rezultat rada brojnih poljoprivrednih proizvođača, ali se kupci pri izboru često suočavaju sa istim pitanjem: kako prepoznati kvalitetnu i svežu glavicu i na šta treba obratiti pažnju pre kupovine?

Među savetima koji se često dele među potrošačima pominju se boja spoljašnjih listova, izgled korena i žila, miris i čvrstoća glavice. Iako ove karakteristike mogu pomoći u proceni svežine i opšteg stanja povrća, postoji važna razlika između prepoznavanja kvalitetnog kupusa i utvrđivanja njegove zdravstvene ispravnosti, piše Dnevno.

Naime, prisustvo pesticida i količina njihovih ostataka ne mogu se pouzdano utvrditi gledanjem, dodirivanjem ili mirisanjem povrća. Za takvu procenu potrebna je laboratorijska analiza.

Tamnozeleni listovi nisu nužno znak prekomerne upotrebe pesticida

Jedan od prvih detalja na koji kupci mogu da obrate pažnju jeste boja spoljašnjih listova. U savetima koji se prenose među potrošačima navodi se da bi kupus uzgajan uz prekomernu upotrebu određenih hemijskih sredstava mogao da ima izrazito tamnozelene spoljašnje listove, dok se prirodno uzgojen kupus opisuje kao povrće umereno, svetlije zelene boje.

Međutim, takvu tvrdnju treba uzeti sa oprezom. Sama boja listova ne može da pokaže da li je tokom uzgoja korišćeno previše pesticida niti da potvrdi da povrće sadrži njihove ostatke iznad dozvoljenih vrednosti.

Na boju kupusa utiču brojni faktori, među kojima su sorta, uslovi uzgoja i stepen zrelosti. Zbog toga tamnija nijansa može biti razlog za dodatni pregled glavice, ali nikako nije dokaz da je povrće tretirano prekomernom količinom hemijskih sredstava.

Kupci bi zato trebalo da obrate pažnju na celokupan izgled glavice, a ne da donose zaključke samo na osnovu jedne karakteristike.

Okrenite kupus i pregledajte njegov donji deo

Pri kupovini vredi pogledati i donji deo glavice, odnosno područje korena i žila. Neuobičajeno debele, krupne i izrazito tvrde žile navode se kao mogući pokazatelj prekomerne upotrebe azotnih đubriva i sredstava za podsticanje rasta.

Ipak, ni ova karakteristika ne omogućava pouzdan zaključak o načinu uzgoja. Izgled žila može da se razlikuje u zavisnosti od sorte, razvijenosti i uslova u kojima je kupus rastao.

Posebno je važno naglasiti da se na osnovu debljine korena ili žila ne može utvrditi da li glavica sadrži ostatke pesticida, insekticida ili drugih sredstava za zaštitu bilja. Takve informacije mogu se dobiti tek odgovarajućim laboratorijskim ispitivanjem.

Pregled donjeg dela glavice ipak može biti koristan deo opšte procene njenog izgleda i kvaliteta.

Neobičan miris može da upozori na problem sa svežinom

Miris je još jedan detalj koji može pomoći pri izboru kupusa. Sveža glavica u pravilu ima karakterističan, blag miris svojstven ovoj vrsti povrća.

Ako kupus nema prepoznatljiv miris ili se oseća neuobičajen miris koji podseća na vlagu ili hemikalije, bolje je izabrati drugu glavicu. Takav miris može ukazivati na probleme sa svežinom, skladištenjem ili uslovima u kojima je povrće čuvano.

Ipak, ni miris nije pouzdan pokazatelj prisustva pesticida. Činjenica da kupus ima neobičan miris ne znači automatski da sadrži štetne hemijske ostatke, kao što ni njegov uobičajeni miris ne garantuje da ih uopšte nema.

Zato miris treba posmatrati kao jedan od pokazatelja opšteg stanja povrća, a ne kao metodu provere njegove hemijske bezbednosti.

Dobra glavica trebalo bi da bude čvrsta i teška za svoju veličinu

Pri izboru kupusa važna je i njegova struktura. Kvalitetna i sveža glavica trebalo bi da bude čvrsta i relativno teška u odnosu na svoju veličinu.

Listovi ne bi trebalo da budu izrazito suvi, presušeni ili drvenasti. Glavica koja deluje čvrsto i kompaktno uglavnom je bolji izbor od one koja je mekana, oštećena ili pokazuje znakove propadanja.

Kupac tako već na pijaci može da obavi nekoliko jednostavnih provera. Treba pogledati spoljašnje listove, proceniti čvrstoću i težinu glavice, pregledati njen donji deo i obratiti pažnju na miris.

Sve su to korisni koraci pri izboru svežeg povrća, ali nijedan ne može da zameni zvaničnu kontrolu bezbednosti hrane.

Pre pripreme uklonite prva dva ili tri spoljašnja lista

Bez obzira na to da li kupujete kupus na pijaci ili u prodavnici, pre pripreme preporučuje se uklanjanje prva dva do tri sloja spoljašnjih listova.

Spoljašnji delovi povrća izloženiji su zagađenju iz okruženja, prašini i drugim nečistoćama. Uklanjanje oštećenih spoljašnjih listova i temeljno pranje povrća uobičajeni su postupci pripreme pre konzumacije.

Navodi se i da se u spoljašnjim listovima i području korena mogu nakupljati veće količine neželjenih materija i ostataka pesticida. Zbog toga se preporučuje da se koren ne renda za salatu niti koristi u kuvanju.

Ipak, važno je ne stvarati pogrešan utisak da će uklanjanje nekoliko listova potpuno ukloniti eventualne ostatke sredstava za zaštitu bilja. Njihova količina zavisi od konkretne aktivne materije, načina primene, vremena koje je proteklo od tretiranja i drugih okolnosti.

Uklanjanje spoljašnjih listova i pranje korisne su higijenske mere, ali ne predstavljaju garanciju da u povrću nema nikakvih hemijskih ostataka.

Nije presudno da li su korišćena sredstva za zaštitu bilja, već da li su poštovana pravila

Kada se govori o bezbednosti hrane, često se zanemaruje jedna važna činjenica: nije dovoljno samo utvrditi da li su tokom proizvodnje korišćena hemijska sredstva. Važno je znati o kojim aktivnim materijama je reč, u kojoj količini su primenjene i da li su poštovana propisana pravila.

Za pojedinačne aktivne materije, među kojima su pesticidi, insekticidi i fungicidi, određuju se maksimalno dozvoljene količine ostataka. Reč je o najvećim količinama koje smeju da budu prisutne u hrani u skladu sa važećim propisima.

Drugim rečima, činjenica da je poljoprivredni proizvođač tokom uzgoja koristio određeno sredstvo za zaštitu bilja ne znači automatski da je dobijeno povrće zdravstveno neispravno.

Ključno je da se sredstva koriste u skladu sa propisanim uslovima, da se poštuju uputstva za primenu i propisana karenca, kao i da količine ostataka u konačnom proizvodu ne prelaze dozvoljene vrednosti.

Zbog toga se bezbednost kupusa ne može procenjivati prema pojednostavljenom pravilu da je svako povrće uzgojeno uz upotrebu sredstava za zaštitu bilja automatski opasno.

Organski uzgoj nudi alternativu sintetičkim pesticidima

Kupus može da se uzgaja i bez upotrebe sintetičkih pesticida, herbicida i veštačkih đubriva, što pokazuje organska poljoprivreda. Takav način proizvodnje podleže posebnim pravilima kojima se određuje šta je dozvoljeno koristiti tokom uzgoja.

Ipak, ni ovu činjenicu ne treba pogrešno tumačiti. To što postoji organska proizvodnja ne znači da je svaka glavica kupusa iz konvencionalnog uzgoja opasna po zdravlje.

Jednako tako, način proizvodnje ne može se pouzdano utvrditi samo prema boji listova, izgledu korena ili mirisu. Za potrošače je zato najvažnije da kupuju sveže i neoštećene glavice, biraju pouzdane proizvođače i, kada je moguće, prednost daju proizvodima čije su poreklo, način proizvodnje i kvalitet provereni.

Šta zapravo možete da proverite pre kupovine?

Pri izboru kupusa korisno je obratiti pažnju na njegovu čvrstoću, težinu, izgled spoljašnjih listova, stanje donjeg dela i miris. Ovi znaci mogu pomoći da izaberete svežu i neoštećenu glavicu, ali ne mogu da otkriju da li ona sadrži prekomerne količine pesticida.

Za takvu procenu potrebna je laboratorijska analiza, a ne kućni pregled povrća.

Ako kupujete kupus za zimnicu, najrazumnije je da izaberete čvrste i zdrave glavice, uklonite prva dva ili tri spoljašnja lista pre pripreme i povrće temeljno operete. Kada imate mogućnost izbora, kupujte od proizvođača kojima verujete i čiji su proizvodi pod odgovarajućom kontrolom.

Najvažnije je pritom razlikovati savete za prepoznavanje svežine od stvarnih dokaza o bezbednosti hrane. Nije presudno samo da li su tokom uzgoja korišćena sredstva za zaštitu bilja, već o kojim je materijama reč, koliko ih je primenjeno i da li su eventualni ostaci u kupusu u okviru zakonom dozvoljenih granica.

(Bizportal)