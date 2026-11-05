MRAZ STIŽE U OVE DELOVE SRBIJE: Evo gde će biti najhladnije

U NOĆI između četvrtka i petka biće hladno, ali oblačna i tmurna noć sprečiće veće izračivanje vazuduha, pa će mraz u tim predelima izostati.

Foto: AI/Grok

U Vojvodini će biti vedro, pa se u tim predelima očekuje mraz.

Minimalna temperatura u Vojvodini će se kretati od -3 do 0°C, a najhladnije biće na severu Bačke.

U ostalim predelima Srbije minimalna temperatura kretaće se od 1 do 7 stepeni.

Tokom dana promenljivo oblačno i suvo, prema kraju dana razvedravanje. Vetar slab severni i severozapadni, na istoku Srbije biće jak. Jutarnja temperatura od -3 na severu Vojvodine do 7 stepeni na jugu Srbije, maksimalna dnevna od 10 do 14°C.

Za vikend vedro, pa se mraz očekuje u većem delu Srbije, a tokom dana će biti prohladno.

Sledeće sedmice Srbija će biti pod uticajem sa Atlkantika i Mediterana, pa se očekuju česta prolazna naoblačenja sa kišom, ali će biti i toplije.

U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar.

Oko 12-13. novembra, izaženo južno visinsko strujanje u sklopu ciklona usloviće na jeda dan priliv veoma tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana, uz temperature i do 20 stepeni.

Oko 15. novembra sledi pad temperature vazduhja i vreme će ponovo biti nalik pravom jesenjem.

(Telegraf)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.