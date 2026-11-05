VOJNI DRONOVI U AKCIJI Obuka pripadnika vojne policije: Potera za pešadijskom i motorizovanom grupom (FOTO/

PRIPADNICI bataljona vojne policije iz sastava Kopnene vojske, na vojnom kompleksu "Rujnik" kod Niša, realizuju obuku za upotrebu daljinski pilotiranih vazduhoplova u sklopu realizacije namenskih zadataka.

Foto: Vojska Srbije

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, kroz tu obuku pripadnici vojnopolicijskih jedinica usvajaju neophodna teorijska i praktična znanja o mogućnostima prikupljanja podataka, karakteristikama i načinima upotrebe ovih letelica, termovizijskih kamera, kao i prikazivanju dobijenih informacija na združenoj operativnoj slici bojišta.

Foto: Vojska Srbije

Kapetan prve klase Đorđe Gligorić, iz Komande Trećeg bataljona vojne policije, rekao je da je njegova jedinica opremljena savremenim daljinski pilotiranim vazduhoplovima namenjenim za izviđanje, osmatranje i prikupljanje obaveštajnih podataka o neprijatelju u dnevnim i noćnim uslovima, u svim vremenskim prilikama.

Foto: Vojska Srbije

-Obuku realizujemo kroz tri radne tačke. U prvoj, upoznajemo teoretske odredbe, postupke, mere i radnje koje se koriste pri upravljanju daljinski pilotiranim vazduhoplovima. Na drugoj realizujemo pripremne postupke pre poletanja, radnje na malom letu između tri i sedam metara uz kontrolu letelica, nakon čega su one spremne za sve zadatke za koje su namenjene, rekao je Gligorić.

Foto: Vojska Srbije

Kako je dodao, za realizaciju obuke koriste se dve grupe markiranata koje se kreću: motorizovanu i pešačku patrolu.

-Uočavamo ih upotrebom letelica, čiji video signal prenosimo na radnu tačku tri u kojoj, u realnom vremenu i prostoru, osmatramo kretanje markiranata, odnosno pešačke i motorizovane patrole, dodao je Gligorić.

Foto: Vojska Srbije

Govoreći o specifičnostima obuke, mlađi vodnik Stefan Lepović istakao je da ona zahteva posebnu vrstu veština i posvećenosti.

Foto: Vojska Srbije

-Obuka je jako zanimljiva. Fizički nije zahtevna, ali je potrebna velika koncentracija, motorika, obraćanje pažnje i dosta učenja, rekao je mlađi vodnik Lepović.

Foto: Vojska Srbije

Opremanjem jedinica vojne policije daljinski pilotiranim vazduhoplovima unapređene su operativne sposobnosti ovih sastava Vojske Srbije, pre svega, kroz povećanje situacione svesnosti, bolji uvid u stanje na terenu i stvaranje povoljnijih uslova za pravovremeno donošenje odluka.

Povećana je i efikasnost u realizaciji dodeljenih zadataka, skraćeno vreme reagovanja na novonastale situacije, a ujedno su unapređene i bezbednost i zaštita sopstvenih snaga.

Tanjug

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