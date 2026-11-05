VOJNI DRONOVI U AKCIJI Obuka pripadnika vojne policije: Potera za pešadijskom i motorizovanom grupom (FOTO/
PRIPADNICI bataljona vojne policije iz sastava Kopnene vojske, na vojnom kompleksu "Rujnik" kod Niša, realizuju obuku za upotrebu daljinski pilotiranih vazduhoplova u sklopu realizacije namenskih zadataka.
Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, kroz tu obuku pripadnici vojnopolicijskih jedinica usvajaju neophodna teorijska i praktična znanja o mogućnostima prikupljanja podataka, karakteristikama i načinima upotrebe ovih letelica, termovizijskih kamera, kao i prikazivanju dobijenih informacija na združenoj operativnoj slici bojišta.
Kapetan prve klase Đorđe Gligorić, iz Komande Trećeg bataljona vojne policije, rekao je da je njegova jedinica opremljena savremenim daljinski pilotiranim vazduhoplovima namenjenim za izviđanje, osmatranje i prikupljanje obaveštajnih podataka o neprijatelju u dnevnim i noćnim uslovima, u svim vremenskim prilikama.
-Obuku realizujemo kroz tri radne tačke. U prvoj, upoznajemo teoretske odredbe, postupke, mere i radnje koje se koriste pri upravljanju daljinski pilotiranim vazduhoplovima. Na drugoj realizujemo pripremne postupke pre poletanja, radnje na malom letu između tri i sedam metara uz kontrolu letelica, nakon čega su one spremne za sve zadatke za koje su namenjene, rekao je Gligorić.
Kako je dodao, za realizaciju obuke koriste se dve grupe markiranata koje se kreću: motorizovanu i pešačku patrolu.
-Uočavamo ih upotrebom letelica, čiji video signal prenosimo na radnu tačku tri u kojoj, u realnom vremenu i prostoru, osmatramo kretanje markiranata, odnosno pešačke i motorizovane patrole, dodao je Gligorić.
Govoreći o specifičnostima obuke, mlađi vodnik Stefan Lepović istakao je da ona zahteva posebnu vrstu veština i posvećenosti.
-Obuka je jako zanimljiva. Fizički nije zahtevna, ali je potrebna velika koncentracija, motorika, obraćanje pažnje i dosta učenja, rekao je mlađi vodnik Lepović.
Opremanjem jedinica vojne policije daljinski pilotiranim vazduhoplovima unapređene su operativne sposobnosti ovih sastava Vojske Srbije, pre svega, kroz povećanje situacione svesnosti, bolji uvid u stanje na terenu i stvaranje povoljnijih uslova za pravovremeno donošenje odluka.
Povećana je i efikasnost u realizaciji dodeljenih zadataka, skraćeno vreme reagovanja na novonastale situacije, a ujedno su unapređene i bezbednost i zaštita sopstvenih snaga.
Tanjug
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