NISU SAMO ZIMSKE GUME OBAVEZNE Ovo je detaljan spisak šta sve morate da imate u vozilu - kazne idu i do 20.000 dinara

OD 1. novembra u Srbiji je zvanično stupila na snagu zakonska obaveza upotrebe zimskih guma i zimske opreme u saobraćaju, koja traje sve do 1. aprila.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ MILIJANA ĐOKANOVIĆ/bs

Auto-moto savez Srbije (AMSS) i stručnjaci upozoravaju vozače da ne čekaju prvi sneg i drastičan pad temperature, već da vozilo pripreme na vreme. To, osim zimskih guma znači da u vozilu imamo i ostatak neophodne zimske opreme. Evo šta sve ulazi u sastav obavezne zimske opreme.

Zimske gume su neophodne

Vremenske prilike tokom zime mogu se promeniti u toku samo jednog putovanja. Iako je datum 1. novembar početni okvir, zakon jasno definisano nalaže da su zimske gume i zimska oprema obavezni kada se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica.

To znači da ako je kolovoz potpuno suv i temperatura visoka, niste u prekršaju samo zbog datuma, ali vulkanizeri i AMSS naglašavaju da letnja guma već na temperaturama nižim od 7 stepeni Celzijusa, a naročito na 0 do 1 stepena Celzijusa, gubi svoja ključna svojstva i prianjanje.

Koja je razlika između zimskih guma i ostale zimske opreme

Među vozačima često dolazi do poistovećivanja pojmova zimska oprema i zimske gume. Te se neretko dešava da mnogi misle da ako na vozilo stave zimske gume imaju sve što je potrebno od zimske opreme - to nije tačno.

Kada su u pitanju zimske gume, njihova uloga je obezbeđivanje stabilnosti, upravljivosti i bezbednog kočenja na niskim temperaturama i klizavom kolovozu.

Naspram guma koje prve dolaze u dodir sa tlom, nalazi se stala zimska oprema koja ima ulogu da učesnicima u saobraćaju pomogne u situaciji kada zimske gume to ne mogu - u slučaju da se zaglavite u snegu, pokvari vam se vozilo i slično.

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Šta sve spada u zimsku opremu vozila

Podrazumeva se da vozač u vozilu tokom cele godine mora imati propisanu opremu. To je pre svega reflektujući prsluk. Pored prsluka, u vozilu moraju biti homologovani sigurnosni trougao, komplet prve pomoći i rezervni točak ili odgovarajući pribor za privremenu popravku.

Kada je u pitanju kompletna oprema za zimske uslove, spisak obuhvata sledeće stavke:

Zimske pneumatike sa minimalnom dubinom šare od 4 mm na svim točkovima

Lance za sneg ili druga sredstva za povećanje trakcije

Sigurnosni trougao, reflektujući prsluk, komplet prve pomoći i rezervni točak/pribor za krpljenje

Sredstva za čišćenje snega i leda

Zimsku tečnost za pranje vetrobranskog stakla otpornu na smrzavanje.

Lopatu za sneg

Zaštitnu ceradu za vetrobransko staklo, punjač ili kablove za akumulator i komplet za vanredne situacije. Foto: profimedia/Kyryl Gorlov / Alamy

Šta je od zimske opreme u kolima obavezno tokom zime

Priprema vozila za zimsku sezonu nije samo pitanje izbegavanja visokih novčanih kazni, već pre svega lične bezbednosti na kolovozu prekrivenom snegom, ledom ili poledicom.

Zakonski propisi u Srbiji jasno razgraničavaju opremu koja je strogo obavezna u definisanim zimskim uslovima, i to na: uslovno obaveznu, redovno obaveznu opremu (tokom cele godine) i preporučenu opremu.

1. Strogo obavezna zimska oprema (u zimskim uslovima):

Zimski pneumatici (gume) na sva četiri točka - Obavezni su u periodu od 1. novembra do 1. aprila

2. Uslovno obavezna zimska oprema:

Lanci za sneg ili druga sredstva za povećanje trakcije - Obavezno ih morate imati u prtljažniku kada vozite van naseljenog mesta u zimskim uslovima, u naselju (gradu) niste u obavezi da nosite lance u prtljažniku



3. Redovna obavezna oprema (tokom cele godine):

Sigurnosni trougao, reflektujući prsluk, komplet prve pomoći i rezervni točak (ili pribor za popravku) - Ova oprema je zakonski obavezna u vozilu tokom cele godine i ne predstavlja posebnu zimsku opremu, ali je ključna za bezbednost pri kvaru ili zastoju.

4. Preporučena oprema:

Strugač leda i četka za sneg - Neophodni praktični dodaci za potpuno čišćenje svih stakala, svetala, retrovizora i krova pre polaska

Sprej za odmrzavanje stakala i bravica - Znatno ubrzava jutarnju pripremu vozila i sprečava oštećenje gumenih metlica brisača

Zaštitna cerada za vetrobransko staklo - Olakšava pripremu vozila koje noću stoji napolju sprečavanjem stvaranja leda i nakupljanja snega

Zimska tečnost za pranje vetrobranskog stakla - Otporna na smrzavanje, sprečava zamrzavanje mlaznica i posude pri niskim temperaturama

Kablovi ili automatski punjač za akumulator - Korisni dodaci za rešavanje problema sa oslabljenim akumulatorom tokom mrazeva.

Koje su kazne

Vožnja bez zimske opreme u uslovima snega, leda i poledice tretira se kao tehnička neispravnost vozila, a vozači za to mogu snositi i novčane kazne.

Ono što je važno istaći jeste da se kazne razlikuju u zavisnosti od toga da li je u pitanju fizičko ili pravno lice:

Za fizička lica: od 6.000 do 20.000 dinara.

Za preduzetnike: od 50.000 do 200.000 dinara.

Za pravna lica: od 100.000 do 800.000 dinara.

Pored novčane kazne, saobraćajna policija ima pravo da nepropisno opremljeno vozilo odmah isključi iz saobraćaja.

Ono što mnogi vozači zaboravljaju jeste rizik od saobraćajnih nezgoda. Ukoliko dođe do udesa, a vaše vozilo nema propisane zimske gume u zimskim uslovima, osiguravajuće kuće neće priznati i isplatiti nastalu štetu, čak i u situaciji kada uopšte niste krivi za saobraćajnu nezgodu.

(Blic)

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