PRVO MRAZ, PA SKOK TEMPERATURE ZA 20 STEPENI: Detaljna vremenska prognoza za novembar
SIVI oblaci, niska temperatura i dosadna kiša koja danima ne prestaje doneli su u Srbiju pravu poznu jesen pre nego što smo se nadali, pa se mnogi sa razlogom pitaju da li nam zima ove godine stiže pre vremena.
Ipak, meteorološke karte pokazuju da nas u novembru tek čeka pravi vremenski rolerkoster - od jutarnjih mrazeva u narednim danima, preko naglog otopljenja koje će podići živu u termometru i do 20 stepeni, pa sve do novog udara hladnoće sredinom meseca koji bi mogao doneti i prvi sneg u gradovima.
Kako za Kurir objašnjava Ivan Ristić, pred nama je kratkotrajno zadržavanje trenutnog talasa, a zatim sledi promena koja će prvo doneti vedrije, ali znatno hladnije noći i jutra.
Stiže i prvi mraz
Govoreći o trenutnim vremenskim prilikama i onome što nas očekuje do kraja sedmice, Ristić je detaljno objasnio kada tačno stiže prestanak padavina i koliko će se temperature spustiti:
- Kao što vidimo, jesen je svuda oko nas - oblačno je, tmurno, povremeno sa kišom, dok na planinama pada i sneg. Maksimalne temperature su ispod normale za ovo doba godine, za početak novembra, i kreću se između 7 i 11 stepeni.
Od danas očekujemo postepeno razvedravanje, s tim što će u jutarnjim časovima temperature biti znatno niže nego prethodnih dana, uz pojavu slabog mraza. Čak i u urbanijim sredinama, na primer u okolini Beograda, temperature će biti oko nule, a možda čak i koji stepen ispod - objasnio je Ristić.
Sledeće sedmice i do 20 stepeni
Osvrćući se na prognozu za naredni period, Ristić je upozorio građane na nagli porast temperature, ali i na potencijalni zimski udar koji vreba već sredinom meseca.
- Ovo je pravi trenutak da sklonimo cveće sa terasa. Od nedelje, zbog priliva toplijeg vazduha, očekujemo postepen porast temperatura, tako da bi sredinom sledeće sedmice maksimalne vrednosti dostigle i 20 stepeni. Očekuje nas, veliki preokret vremena tokom naredne nedelje, ali sa porastom temperatura stižu i oblaci, pa će povremeno biti i kiše. Trenutno meteorološki modeli pokazuju da ima uslova za zahlađenje sredinom novembra. Neki modeli ukazuju čak i na jače zahlađenje, pad temperature, možda čak i sneg u nižim predelima, ali pratićemo situaciju i na vreme ćemo obavestiti - poručio je Ristić.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
NA SNAZI VAŽNO UPOZORENjE: Vremenska prognoza za četvrtak, 5. novembar
05. 11. 2026. u 07:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)