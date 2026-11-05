PRVO MRAZ, PA SKOK TEMPERATURE ZA 20 STEPENI: Detaljna vremenska prognoza za novembar

SIVI oblaci, niska temperatura i dosadna kiša koja danima ne prestaje doneli su u Srbiju pravu poznu jesen pre nego što smo se nadali, pa se mnogi sa razlogom pitaju da li nam zima ove godine stiže pre vremena.

Foto: Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

Ipak, meteorološke karte pokazuju da nas u novembru tek čeka pravi vremenski rolerkoster - od jutarnjih mrazeva u narednim danima, preko naglog otopljenja koje će podići živu u termometru i do 20 stepeni, pa sve do novog udara hladnoće sredinom meseca koji bi mogao doneti i prvi sneg u gradovima.

Kako za Kurir objašnjava Ivan Ristić, pred nama je kratkotrajno zadržavanje trenutnog talasa, a zatim sledi promena koja će prvo doneti vedrije, ali znatno hladnije noći i jutra.

Foto: Unsplash/Patrick Langwallner

Stiže i prvi mraz

Govoreći o trenutnim vremenskim prilikama i onome što nas očekuje do kraja sedmice, Ristić je detaljno objasnio kada tačno stiže prestanak padavina i koliko će se temperature spustiti:

- Kao što vidimo, jesen je svuda oko nas - oblačno je, tmurno, povremeno sa kišom, dok na planinama pada i sneg. Maksimalne temperature su ispod normale za ovo doba godine, za početak novembra, i kreću se između 7 i 11 stepeni.

Od danas očekujemo postepeno razvedravanje, s tim što će u jutarnjim časovima temperature biti znatno niže nego prethodnih dana, uz pojavu slabog mraza. Čak i u urbanijim sredinama, na primer u okolini Beograda, temperature će biti oko nule, a možda čak i koji stepen ispod - objasnio je Ristić.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

Sledeće sedmice i do 20 stepeni

Osvrćući se na prognozu za naredni period, Ristić je upozorio građane na nagli porast temperature, ali i na potencijalni zimski udar koji vreba već sredinom meseca.

- Ovo je pravi trenutak da sklonimo cveće sa terasa. Od nedelje, zbog priliva toplijeg vazduha, očekujemo postepen porast temperatura, tako da bi sredinom sledeće sedmice maksimalne vrednosti dostigle i 20 stepeni. Očekuje nas, veliki preokret vremena tokom naredne nedelje, ali sa porastom temperatura stižu i oblaci, pa će povremeno biti i kiše. Trenutno meteorološki modeli pokazuju da ima uslova za zahlađenje sredinom novembra. Neki modeli ukazuju čak i na jače zahlađenje, pad temperature, možda čak i sneg u nižim predelima, ali pratićemo situaciju i na vreme ćemo obavestiti - poručio je Ristić.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.