PROJEKAT REZERVOAR: Obnovom arteskih česama Zaječar čuva vodu za budućnost

KROZ realizaciju nacionalnog projekta REZERVOAR u Zaječaru se od 2018. godine kontinuirano sprovodi rekonstrukcija i revitalizacija zaječarskih javnih česama, koje predstavljaju prirodno dobro od posebne važnosti za Zaječar.

Foto: Za media

Projekat REZERVOAR realizuju NALED, Kompanija HEINEKEN Srbija, Grad Zaječar i Udruženje “Za česme”.

Proteklih godina rekonstruisani su nadzemni delovi na 12 arteskih česama i izvršena kompletna rekonstrukcija arteskih bunara dve česme, a revitalizovani su i očišćeni bunari još četiri česme, čime su unapređeni uslovi za njihovo dugoročno funkcionisanje.

Foto: Za media Česma na Trgu oslobođenja



Ove godine, u okviru projekta REZERVOAR obnovljene su još tri česme: česma kod fudbalskog igrališta “Kablovi”, česma u naselju Ključ 3 i česma u naselju “Dva brata” koja je ponovo postavljena nakon što su je vandali uništili.

Česma kod fudbalskog igrališta “Kablovi” izgrađena je 1987. godine kao jedna od tri česme koje su povezane na isti arteski bunar, dobijen istražnom bušotinom izvedenom 1984. godine u dvorištu obdaništa „Maslačak“. Voda je najpre korišćena za potrebe ove ustanove, a potom je razvodnom mrežom sprovedena do javnih česama u neposrednoj okolini.

Foto: Za media Česma kod fudbalskog igrališta “Kablovi”





Rekonstrukcijom je obuhvaćeno uklanjanje betonskog nadzemnog dela i postavljenje nove česma od livenog gvožđa, a neposredno okruženje je popločano granitnom kockom.

Česma u naselju Ključ 3, takođe pripada grupi javnih česama koje su tokom osamdesetih godina 20. veka povezane na isti arteski bunar u ovom delu grada.

Foto: Za media Česma u naselju “Ključ 3”



U okviru ovogodišnjih radova na rekostrukciji ove česme, postavljeno je novo telo česme od livenog gvožđa, a uređeno je neposredno okruženje.

Ovogodišnje planirane aktivnosti u okviru projekta završene su rekonstrukcijom česme kod “Dva brata”, koju su krajem prošle godine uništili vandali.

Foto: Za media Česma kod “Dva brata”



Boban Pogračić, predsednik Udruženje “Za česme”, koje je zaduženo za realizaciju radova na terenu, kaže da je u obnova česama veoma specifičan i kompleksan posao koji mora da traje više godina, jer osim građevinskih radova podrazumeva i hidrogeološku opservaciju svake česme i prikupljanje podataka o karakteristikama arteskog bunara, jer se paralaleno sa uređenjem česama radi i na složenom postupku utvrđivanja zona sanitarne zaštite. Svakako, najvidljiviji i najlepši deo tog posla je kada se potpuno zapostavljena česma ponovo vrati u funkciju, na radost stanovnika tog dela grada.

Osim zaštite, uređenja i obnove arteskih česama, Udruženje “Za česme” je iniciralo decembra 2015. godine da Skupština Grada Zaječara usvoji Odluku o zaštiti arteskih i subarteskih česama na teritoriji grada Zaječara. U pitanju je prvi dokument u Srbiji koji se odnosi na upravljanje vodama na lokalu, koji je zatim dodatno unapređen kroz projekat projekat “Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini” koji je finansirala delegacija EU u Srbiji. Na ovaj način napravljen je pravni osnov za očuvanje, unapređenje i upravljanje dubinskim vodama zaječarskog neogenog basena koji predstavlja najznačajniji resurs grada.

Za višegodišnji predan rad na očuvanju i zaštiti arteskih česama, Udruženje “Za česme” dobilo je 2024. godine “Oktobarsku nagradu”, najviše priznanja Grada Zaječara.

Zaječar se izdvaja po velikom broju javnih arteskih česama na gradskom području, a njihova vrednost posebno dolazi do izražaja u vremenu klimatskih promena, suša i tropskih vrućina. One nisu samo deo gradskog pejzaža i tradicije, već predstavljaju važan javni resurs i mesto na kojem građani i turisti u svakom trenutku mogu da natoče čistu, potpuno prirodnu vodu za piće.

Foto: Za media Česma u naselju “Kraljevica”



Do sada je kroz projekat REZERVOAR obnovljeno 12 od ukupno 30 aktivnih javnih česama u Zaječaru. Vodu sa česama redovno kontroliše Zavod za javno zdravlje “Timok”, tako da svi korisnici javnih arteskih česama mogu u svakom trenutku da budu sigurni da piju zdravu i ispravnu vodu.

Osim obnove i revitalizacije arteskih česama koje su simboli Zaječara, ciljevi REZERVOAR projekta, koji se sprovodi i u drugim gradovima Srbije, su podizanje svesti o važnosti očuvanja i oporavka prirodnih vodnih resursa, poboljšanje pristupa čistoj pijaćoj vodi za građane, prečišćavanje otpadnih voda, kao i uspostavljanje preciznog registra i mapiranja ugroženih vodnih lokaliteta u Srbiji.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.