NA SNAZI VAŽNO UPOZORENJE: Vremenska prognoza za četvrtak, 5. novembar

VREME danas u Srbiji pretežno oblačno i uglavnom suvo.

Foto: N. Skenderija

Danas u Vojvodini malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a na severu pokrajine i pretežno sunčano.

U ostalim krajevima Srbije pretežno oblačno i uglavnom suvo, na istoku i jugu zemlje tek ponegde sa slabom kišom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 9 do 13 °S. oblačno, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorloškog zavoda.

Od petka (06.11.) delimično razvedravanje uz hladna jutra, za dane vikenda (07-08.11.) mestimično sa slabim mrazem, ponegde i maglom ili niskom oblačnošću, koja se lokalno može zadržati i pre podne, a u toku dana malo toplije uz više sunčanih sati.

U ponedeljak (09.11.) umereno oblačno i još toplije, na jugu ponegde sa kišom, dok se u utorak (10.11.) prolazno naoblačenje s kišom očekuje u svim krajevima.

U sredu i četvrtak (11-12.11.) kratkotrajna kiša biće retka pojava, a u košavskom području i na planinama biće vetrovito.

Hidrološko upozorenje

Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

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