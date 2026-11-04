Društvo

ALARM U PRIJEPOLJU ZBOG ZARAZNOG OBOLJENJA: Obolela deca ne dolaze na nastavu, epidemiolozi prate situaciju

V.N.

04. 11. 2026. u 16:37

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KOD troje učenika Osnovne škole "Vladimir Perić Valter" u Prijepolju dijagnostikovana je šuga, zbog čega je Zavod za javno zdravlje Užice uputio školi preporuke za sprečavanje širenja ovog zaraznog oboljenja.

АЛАРМ У ПРИЈЕПОЉУ ЗБОГ ЗАРАЗНОГ ОБОЉЕЊА: Оболела деца не долазе на наставу, епидемиолози прате ситуацију

Foto: Veštačka inteligencija

Prema informacijama nadležnih zdravstvenih službi, Dom zdravlja Prijepolje je 2. novembra prijavio tri slučaja obolevanja kod učenika prvog, trećeg i petog razreda.

Deca su na lečenju i za sada ne dolaze na nastavu.

Iz Zavoda za javno zdravlje Užice upozoravaju da se šuga lako prenosi u kolektivima, posebno među decom koja su svakodnevno u bliskom fizičkom kontaktu.

Zbog toga je školi preporučeno da obrati posebnu pažnju na rano prepoznavanje simptoma i sprečavanje mogućeg prenošenja infekcije na druge učenike.

Roditeljima i zaposlenima skrenuta je pažnja na karakteristične znake oboljenja, među kojima su izražen svrab i promene na koži u vidu osipa, papula i sitnih kanalića.

Simptomi se najčešće pojavljuju između prstiju, na zglobovima, laktovima, stomaku i u predelu pojasa.

U slučaju sumnje na infekciju, potrebno je obavestiti roditelje, odnosno staratelje, i dete uputiti lekaru radi pregleda i odgovarajuće terapije.

Lečenje se, prema proceni lekara, može odnositi i na članove zajedničkog domaćinstva.

Povratak učenika na nastavu moguć je nakon sprovedenog lečenja, uz lekarsku potvrdu, navodi se u preporukama Zavoda.

Školi je naloženo da pojača higijenske aktivnosti, uključujući redovno provetravanje učionica, čišćenje i dezinfekciju podova, školskih klupa i drugih površina koje učenici često koriste.

Preporučeno je i dodatno informisanje dece o merama lične higijene, redovnom pranju ruku, kao i izbegavanju međusobnog korišćenja odeće, kapa, šalova, peškira i drugih predmeta za ličnu upotrebu.

Zdravstvene službe ističu da su pravovremeno otkrivanje obolelih, odgovarajuće lečenje i dosledno sprovođenje higijenskih mera ključni za sprečavanje daljeg širenja šuge u školskom kolektivu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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