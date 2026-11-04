ALARM U PRIJEPOLJU ZBOG ZARAZNOG OBOLJENJA: Obolela deca ne dolaze na nastavu, epidemiolozi prate situaciju
KOD troje učenika Osnovne škole "Vladimir Perić Valter" u Prijepolju dijagnostikovana je šuga, zbog čega je Zavod za javno zdravlje Užice uputio školi preporuke za sprečavanje širenja ovog zaraznog oboljenja.
Prema informacijama nadležnih zdravstvenih službi, Dom zdravlja Prijepolje je 2. novembra prijavio tri slučaja obolevanja kod učenika prvog, trećeg i petog razreda.
Deca su na lečenju i za sada ne dolaze na nastavu.
Iz Zavoda za javno zdravlje Užice upozoravaju da se šuga lako prenosi u kolektivima, posebno među decom koja su svakodnevno u bliskom fizičkom kontaktu.
Zbog toga je školi preporučeno da obrati posebnu pažnju na rano prepoznavanje simptoma i sprečavanje mogućeg prenošenja infekcije na druge učenike.
Roditeljima i zaposlenima skrenuta je pažnja na karakteristične znake oboljenja, među kojima su izražen svrab i promene na koži u vidu osipa, papula i sitnih kanalića.
Simptomi se najčešće pojavljuju između prstiju, na zglobovima, laktovima, stomaku i u predelu pojasa.
U slučaju sumnje na infekciju, potrebno je obavestiti roditelje, odnosno staratelje, i dete uputiti lekaru radi pregleda i odgovarajuće terapije.
Lečenje se, prema proceni lekara, može odnositi i na članove zajedničkog domaćinstva.
Povratak učenika na nastavu moguć je nakon sprovedenog lečenja, uz lekarsku potvrdu, navodi se u preporukama Zavoda.
Školi je naloženo da pojača higijenske aktivnosti, uključujući redovno provetravanje učionica, čišćenje i dezinfekciju podova, školskih klupa i drugih površina koje učenici često koriste.
Preporučeno je i dodatno informisanje dece o merama lične higijene, redovnom pranju ruku, kao i izbegavanju međusobnog korišćenja odeće, kapa, šalova, peškira i drugih predmeta za ličnu upotrebu.
Zdravstvene službe ističu da su pravovremeno otkrivanje obolelih, odgovarajuće lečenje i dosledno sprovođenje higijenskih mera ključni za sprečavanje daljeg širenja šuge u školskom kolektivu.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Vučićević: Studentska diktatura je počela! Naredili gašenje Informera - ugašen Informer! (VIDEO)
04. 11. 2026. u 10:50 >> 14:30
DOSTA JE PRETNjI, UCENA I POZIVA NA GAŠENjE MEDIJA! Počinje protest ispred REM-a
04. 11. 2026. u 10:33
SAT OTKUCAVA: Vaša štednja i dalje može da vas odvede do BMW-a X2
04. 11. 2026. u 10:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POTRES U SLOVAČKOJ: Fico izgubio većinu, poslanik PRELETEO u drugi tabor - vlada se klima, traže prevremene izbore
POVRATAK Romana Malatinca u parlament kao nezavisnog poslanika dodatno je oslabio Ficovu ionako krhku većinu.
03. 11. 2026. u 17:59 >> 18:12
Komentari (0)