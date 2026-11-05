VODENA BUJICA ODNELA CELU KUĆU: Snažno nevreme se sručilo na SAD, prizori potresni (FOTO/VIDEO)

JUGOZAPADNI deo SAD pogođen je obilnim padavinama, koje su za sobom ostavile jezive posledice. Ulice su se pretvorile u reke, a vodena bujica je u Koloradu odnela i kuću.

Foto: Printskrin/Telegram/Sputnjik Srbija | Sputnik Srbija

U utorak su se oblaci počeli razilaziti, ali dok su poplavne vode – posledica gotovo dvonedeljnih povremenih obilnih padavina – još uvek plavile delove jugozapada SAD, u drugim područjima, prekrivenim blatom koje je ostalo nakon povlačenja bujica, vlasnike kuća i preduzeća čekao je mučan posao čišćenja.

Još jedan udarac za turistički grad sa toplim izvorima u Koloradu

Galjegos, čija porodica živi u Pagosa Springsu već osam generacija, rekla je da su njeni preci 1911. godine doživeli katastrofalnu poplavu, ali da niko od njenih savremenika u porodici nije očekivao da će se tako nešto ponoviti tokom njihovog života.

Foto: tanjug Jerry McBride/The Durango Herald via AP)

U ponedeljak, dok je na društvenim mrežama gledala snimke razaranja, ugledala je kuću svog očuha koju su nabujale vode odnele sa temelja. Znala je da se unutra nalaze stare fotografije i druge dragocene stvari iz njenog detinjstva.

- Srce mi je slomljeno - rekla je Galjegos.

- I nije reč samo o njemu, već o svim tim ljudima.

Na videu koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se kuća koja je „otplovila“ i potom udraila od železni most. Od objekta nije ostalo ništa.

Raščišćavanje i sanacija u Pagosa Springsu – turističkom mestu poznatom po hotelima sa termalnim izvorima pored reke – mogli bi potrajati nedeljama, pa čak i duže.

Centar grada je u utorak ostao zatvoren za saobraćaj, dok su radnici uz pomoć teške mehanizacije uklanjali blato, vodu i nanose sa puteva.

Foto: tanjug Jerry McBride/The Durango Herald via AP)

Pešačke staze i mostovi su se urušili ili pretrpeli ozbiljna oštećenja. Ispred ulaza u jedno od odmarališta, gde su bile naslagane vreće s peskom, stajao je natpis: „Volimo Pagosu”.

(PBS)

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