BITKA ZA MOĆ U EU: Dok jedni pakuju kofere, drugi već otimaju njihove funkcije

U EVROPSKOJ komisiji se vodi zakulisna bitka za rukovodeće pozicije usred lista potencijalnih ostavki koje kruže među zvaničnicima i godina kadrovske stagnacije.

Foto: Goran Čvorović

Oni bliski predsednici EK Ursuli fon der Lajen već bacaju oko na pozicije onih koji još nisu otišli, izveštava Politiko.

- Najpopularniji dokument koji je prošle nedelje kružio briselskim grupama na društvenim mrežama bio je spisak visokih zvaničnika EU koji se navodno spremaju za penzionisanje.Jedan zvaničnik je rekao da je neko u užem krugu Ursule fon der Lajen već bacio oko na Leardininu poziciju - piše publikacija.

Reč je o zameniku generalnog sekretara Evropske komisije Paskalu Leardiniju, čiji se mogući odlazak očekuje pre kraja godine, iako to nije zvanično objavljeno.

Prema pisanju Politikoa, na listi se nalaze i Generalni direktorat za proširenje Gert Jan Kopman, Generalni direktorat za unutrašnje tržište Kerstin Jorna, direktorka za vanredne zdravstvene situacije Florika Fink-Hojer i drugi visoki zvaničnici.

Izvori publikacije delimično su potvrdili glasine: Kupman je navodno već obavestio kolege o svojoj nameri da ode 1. januara, a dva zvaničnika su očekivani datum odlaska šefa regionalne direkcije za politiku, Temisa Hristofidua, nazvala verodostojnim.

Kako Politiko primećuje, uzbuđenje se objašnjava činjenicom da je karijerno napredovanje visokih zvaničnika EK efikasno zastalo: od dolaska fon der Lajen, došlo je samo do jedne veće kadrovske promene.

U međuvremenu, visoke pozicije u Evropskoj komisiji nose značajan uticaj i odgovarajuće naknade. Prema zvaničnoj platnoj skali EU, osnovne plate generalnih direktora kreću se od 21.000 do 26.000 evra mesečno, isključujući dodatke. Poređenja radi, prema belgijskoj statističkoj službi Statbel za 2022. godinu, prosečna plata zaposlenog u Briselu bila je 4.700 evra pre oporezivanja.

Pored plata, službenici EU imaju pravo na dodatke, pod određenim uslovima, uključujući i za rad van zemlje porekla, u iznosu od 16% njihove osnovne plate, kao i porodične beneficije i nadoknadu za troškove preseljenja i obrazovanja dece.

Istovremeno, plate zaposlenih u institucijama EU su oslobođene belgijskog nacionalnog poreza na dohodak. Umesto toga, progresivni porez EU se direktno odbija od njihovih plata.

Bivša visoka zvaničnica Evropske komisije Ketrin Dej, u svojim preporukama fon der Lajen, predložila je vraćanje petogodišnjih mandata za imenovanja na rukovodeće funkcije kako bi se otključao sistem kadrova.

(Ria Novosti)





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