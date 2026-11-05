Gosti neprepoznatljivi na evropskoj sceni: Odbrana je najveći problem

Šturm iz Graca ima dobru priliku da upiše drugu pobedu u Ligi Evrope i popravi položaj na tabeli.

Natasa Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Austrijski predstavnik je u prva tri kola osvojio četiri boda, uz po jednu pobedu, remi i poraz. Iako mu u evropskim utakmicama napad nije na visokom nivou, što potvrđuje gol-razlika 1:3, pred svojim navijačima ima razloga za optimizam.

Celje je u znatno težoj situaciji. Slovenački predstavnik osvojio je samo bod u tri utakmice, uz čak sedam primljenih golova. Odbrana je najveći problem gostiju, koji u domaćem prvenstvu igraju znatno bolje, ali taj učinak zasad ne uspevaju da prenesu na evropsku scenu.

Šturm nije ekipa koja lako postiže golove, ali protiv ovako ranjive odbrane trebalo bi da stvori dovoljno prilika za pobedu. Domaći teren, veća stabilnost i slabosti slovenačkog tima daju prednost Austrijancima.

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