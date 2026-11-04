"NIJE PONEO NI JAKNU, U BOGA SE UZDAMO": Otac Jakova Vučetića (19) nestalog na Triglavu, s zebnjom iščekuje vesti

POTRAGA za devetnaestogodišnjim Jakovom Vučetićem iz Preljine kod Čačka, koji je u subotu krenuo na vrh Triglava, traje pet dana.

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Nakon što se u nedelju poslednji put javio roditeljima uz informaciju da ga je zahvatila snežna oluju i poslao svoju lokaciju, mladiću se gubi svaki trag. Spasioci su na planinarskoj stazi do sada pronašli samo deo njegove opreme.

Vremenski uslovi na terenu izuzetno su teški i znatno otežavaju kopnenu akciju spasavanja. Nikola Vučetić, otac nestalog mladića, inače paroh crkve u Preljini kod Čačka, trenutno se nalazi u Sloveniji i sa lica mesta prati tok potrage.

- Jakova još nismo našli. Juče su spasioci pretraživali teren dok je bilo vidljivosti, ali je potraga obustavljena oko 18 časova. Jutros su pripadnici Gorske službe bili u izvidnici — u niziji pada kiša, dok na terenu predviđenom za pretragu pada sneg. Čeka se razvedravanje kako bi mogli da polete helikopteri i dronovi opremljeni toplotnim senzorima, koji bi ga mogli locirati ukoliko se sklonio u neku šupljinu. Što se tiče kopnene pretrage, ona je u ovom trenutku još nebezbedna za same spasioce - rekao je otac Nikola.

Iako je Jakov u odličnoj fizičkoj formi i snalažljiv u prirodi, otežavajuću okolnost predstavlja oprema u kojoj se uputio na planinu.

- Uzdamo se u Boga i u njegovu izdržljivost. Međutim, obuća koju je imao i tanka garderoba nisu adekvatni za ovakve uslove. On je pošao na izlet, tog dana je vreme bilo lepo, ali se gore u sekundi promenilo — nije poneo čak ni jaknu - sa zebnjom nam je ispričao njegov otac.

Od nedelje, kada je zvanično prijavljen nestanak, u akciju su uključene sve nadležne institucije Slovenije, Gorska služba spasavanja, kao i Ambasada Srbije.

- Stavljeno je u funkciju sve što je bilo na raspolaganju. Na terenu su najbolji specijalci i vodeći tim u Evropi. Sve je u njihovim i Božjim rukama. Ipak, da bi krenuli pešice u pretragu, moraju postojati bezbedni uslovi kako niko od spasilaca ne bi stradao. Ostaje nam da se molimo Bogu i budemo podrška jedni drugima- poručio je otac Nikola, verujući da je Jakov uspeo da pronađe zaklon u nekoj zavetrini ili šupljini.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.