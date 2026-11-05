KOŠ ZA VIKTOROVU POBEDU: Humanitarni sportski turnir za lečenje šestogodišnjeg dečaka iz Severne Mitrovice

MALIŠAN Viktor Živić iz Kosovske Mitrovice imao je pet godina kada je dobio tumor na vratu i od tada se više od deset meseci nalazi na lečenju.

Foto Privatna arhiva

Kako bi pomogli njegovim roditeljima, Stefanu (32) i Ivani (23) da prebrode troškove lečenja sada šestogodišnjeg sina, roditelji njegovih drugara iz vrtića organizovaće danas u Sportskoj hali u Severnoj Mitrovici humanitari sportski turnir na kojem će učestvovati deca predškolskog uzrasta, kao i učenici nižih razreda osnovnih škola.

Pored osnovnog turnira, prema navodima organizatora program obuhvata i šut sa polovine terena, u kojem mogu učestvovati svi zainteresovani posetioci iz publike.

Žiro računi za donacije BROJEVI žiro računa za uplatu za lečenje malog Viktora, na ime Ivane Đurić Živić, majke dečaka: 200-000126628757-89 kao i oca Stefana Živića, na broj računa: 200-7110000025696-98 sa natpisom za lečenje Viktora Živića.

- Kotizacija za učešće u šutu sa polovine terena iznosi 500 dinara po učesniku, a celokupan prihod biće usmeren na račun za lečenje malog Viktora. Za najuspešnije učesnike u ovom takmičenju obezbeđene su simbolične nagrade - navode organizatori turnira.

Oni pozivaju građanje Severne Mitrovice da svojim prisustvom podrže ovu humanitarnu akciju.

Foto Privatna arhiva

- Iako smo ja i supruga zaposleni u Kliničko-bolničkom centru u Mitrovici, dosadašnji troškovi lečenja našeg sina bili su veliki, pogotovu što smo morali da pronađemo privatni smeštaj u Beogradu, gde je supruga Ivana sa njim poslednjih deset meseci zbog blizine zdravstvenih ustanova - pojašnjava Viktorov otac Stefan, koji sa suprugom Ivanom pored Viktora ima i trogodišnjeg dečaka. - Međutim, sada nam je najveći problem što tumor na Viktorovom vratu agresivno napreduje i ne postoji mogućnost operacije u našoj zemlji. Tako da smo poslali zahteve u nekoliko inostranih klinika od kojih očekujemo odgovor. Samo su nam lekari iz Kine odgovorili da bi pristali na operaciju. Razgovori sa njima nam tek predstoje, ali pitanje je i kako ćemo obezbediti sredstva.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.