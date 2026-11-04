OGLASIO SE BRANISLAV KLANŠČEK: Istina je! Tačno je da napuštam Upravni odbor RTS-a
NEKADAŠNjI predsednik Upravnog odbora Radio-televizije Srbije (RTS), Branislav Klanšček, potvrdio je da napušta tu funkciju na Javnom servisu.
- Istina je! Tačno je da napuštam Upravni odbor RTS-a. Sutra će izaći saopštenje gde ću se detaljnije oglasiti na ovu temu - izjavio je Klanšček, povodom vesti o svom odlasku.
Podsetimo, prema odluci v.d. glavnog urednika Informativnog programa Borivoja Uskokovića, juče su smenjeni sa dužnosti urednika redakcija: Dopisništva Vesna Šiljegović, Regiona Nikolina Rakić, "Oka" Gorislav Papić, Sajta Zoran Stanojević i Dijaspore Suzana Gvozdenović.
Takođe su smenjeni i urednici centralnog Dnevnika u 19.30: Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turudić.
Prethodno je Manja Grčić podnela Upravnom odboru ostavku na mesto generalnog direktora Radio-televizije Srbije.
Pre podnošenja ostavke smenila je Bojanu Mlađenović sa mesta glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa i predložila da na to mesto dođe Borivoje Uskoković.
(Blic)
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Kuća u kojoj je ugašen život jednogodišnje bebe
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