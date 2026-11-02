SJAJNE VESTI ZA PENZIONERE: Fond PIO objavio detalje, evo ko prvi dobija novac
ISPLATA oktobarskih penzija zvanično počinje 3. novembra, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).
Novac će sukcesivno pristizati korisnicima u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju i načina na koji primaju svoja primanja.
Samostalne delatnosti
Prvi na redu su penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti. Njima će isplata početi 3. novembra, kada novac leže na tekuće račune, a istog dana kreće i dostava na kućne adrese, kao i podizanje novca na šalterima isporučnih pošta.
Poljoprivredni i vojni penzioneri
Za korisnike poljoprivrednih i vojnih penzija isplata je zakazana za 5. novembar. Tog dana počeće uplata na tekuće račune, kao i uručenje na kućne adrese i isplata na poštanskim šalterima.
Korisnici iz kategorije zaposlenih
Penzionerima iz kategorije zaposlenih novac na kućne adrese i šaltere isporučnih pošta počinje da se isplaćuje 9. novembra, dok će uplata na tekuće račune za ovu grupu biti realizovana 10. novembra.
Penzioneri u državama bivše SFRJ
Isplata oktobarskih penzija za sve korisnike Fonda PIO koji imaju prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počeće takođe 10. novembra.
(Biznis Kurir)
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