BROJNA ČUDA PRED MOŠTIMA SVETITELJA: Ovo je svetac za čije se mošti vezuju neverovatna čuda
MIROTOČIVE mošti Svetog Prohora Pčinjskog nalaze se u istoimenom muškom manastiru, smeštenom na obroncima planine Kozjak, nedaleko od Vranja, na levoj obali reke Pčinje. Ova svetinja vekovima je poznata po brojnim čudima koja su se, prema predanju, događala pred moštima svetitelja.
Manastir Prohor Pčinjski pripada Eparhiji vranjskoj Srpske pravoslavne crkve.
Prema predanju, Diogen je tokom lova na planini Kozjak naišao na pustinjaka Prohora, koji mu je predvideo da će jednog dana postati car. Tom prilikom zamolio ga je da, kada se to dogodi, ne zaboravi starog pustinjaka. Diogen je kasnije održao obećanje i na mestu njihovog susreta podigao manastir.
Svetinju je u 14. veku obnovio srpski kralj Milutin.
Vernici veruju da Sveti Prohor Pčinjski pruža pomoć svima koji mu se iskreno obrate, zbog čega u manastir dolaze hodočasnici iz različitih krajeva kako bi se poklonili njegovim moštima i pomolili za zdravlje, mir i blagostanje.
Posebno mesto u istoriji ove svetinje zauzima predanje o čudu koje se dogodilo nakon što su mošti svetitelja položene u hram, sa desne strane oltara.
U istočnom, polukružnom delu hrama počivaju mošti Svetog Prohora Pčinjskog, dok se u desnom gornjem uglu nalazi mali otvor iz kojeg, prema verovanju, vekovima ističe čudotvorno miro.
Sveti Prohor Pčinjski smatra se jedinim svetiteljem u Srpskoj pravoslavnoj crkvi iz čijih moštiju neprestano ističe sveto miro.
Za ovaj manastir vezuju se brojna svedočenja o čudima i uslišenim molitvama. Prema verovanjima, pred moštima svetitelja bolesni su pronalazili isceljenje, oni koji su prolazili kroz teške životne trenutke dobijali su utehu, dok su parovi koji su se molili za potomstvo dobijali decu.
Predanje govori i o deci koja su nakon molitvi pred moštima Svetog Prohora Pčinjskog progovorila, kao i o jednom detetu koje je, kako se veruje, ponovo počelo da diše.
(Informer)
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