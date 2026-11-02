Bila je zlatna devojka svetskog sporta, alkohol je umalo nije ubio, sada je donela neočekivanu odluku

Pokušaće da se oproba u boksu

Foto: Instagram/shanazereade

Nekada je bila jedna od najvećih zvezda britanskog biciklizma, osvajala svetska prvenstva i važila za jednu od najboljih BMX takmičarki na planeti. Danas, sa 38 godina, Šanaz Rid ponovo privlači pažnju sportske javnosti, ali ovoga puta zbog potpuno drugačijeg izazova. Posle pakla alkoholizma, iz kojeg je jedva izašla živa, odlučila je da se oproba u boksu!

Životna priča nekadašnje britanske sportske heroine zvuči gotovo neverovatno. Rid je tokom karijere osvojila čak 13 zlatnih medalja na svetskom nivou u BMX-u, uz još dve titule svetske prvakinje u biciklizmu na pisti. Bila je velika nada Britanije, olimpijska uzdanica i jedna od sportistkinja koje su obeležile zlatno doba tamošnjeg biciklizma.

Dva puta je učestvovala na Olimpijskim igrama, 2008. u Pekingu i 2012. u Londonu, ali nije uspela da stigne do medalje. Ipak, najveći udarac nije doživela na stazi, već van nje. Kada je zbog povreda i neizvesnosti oko nastavka karijere ostala bez ugovora sa britanskim biciklističkim savezom, praktično je preko noći izgubila ono što je godinama predstavljalo čitav njen život.

- Britanski biciklistički savez je rekao da sam se povukla, ali nisam. Oni su me penzionisali. Oduzeli su mi glas i morala sam da prihvatim ono što su odlučili - ispričala je Rid za „Tajms“.

Godinama je ustajala, odlazila na treninge, živela za biciklizam i takmičenja. Kada je taj ritam nestao, nije znala šta da radi sa sopstvenim životom.

- Kako se popunjava 24 sata, a kamoli čitava nedelja? - prisetila se nekadašnja šampionka.

Ubrzo je počela da tone u alkoholizam. Ono što je u početku delovalo kao beg od stvarnosti pretvorilo se u borbu za goli život.

PIJANA TONE, ORGANIZAM JOJ SE RASPADAO

Najmračniji period dogodio se 2017. godine, kada je boravila na Floridi. Rid je tada, prema sopstvenom priznanju, pila i do jednu flašu votke dnevno. Doživela je dramatičnu promenu fizičkog izgleda, ugojila se do gotovo 90 kilograma, a organizam je počeo da joj šalje alarmantne signale.

- Počela sam da iskašljavam nešto jarkozeleno, uz komadiće krvi. Imala sam napade, halucinacije i budila se potpuno mokra od znoja. Mislila sam da sam mrtva i da neću dočekati sledeće jutro - otkrila je Britanka.

Jedan trenutak posebno joj se urezao u sećanje. Dok je šetala vodenim parkom Diznijevog sveta, čula je decu kako komentarišu njen izgled. Kada se pogledala u ogledalo, jedva je prepoznala samu sebe. Nekadašnja šampionka, koja je godinama bila simbol fizičke spremnosti i sportskog uspeha, više nije znala ko je.

Ipak, uspela je da pronađe izlaz. Nakon povratka iz Amerike potražila je pomoć Anonimnih alkoholičara. Posebno važnu ulogu imao je čovek po imenu Rob, koji je postao njen sponzor i pomagao joj tokom odvikavanja.

Sedmog novembra odlučila je da pokuša da izdrži makar jedan dan bez alkohola. Taj datum postao je prekretnica njenog života. Sada se približava devetoj godini trezvenosti.

VRATILA SE SPORTU, A SADA ŽELI U BOKSERSKI RING

Kada je pobedila zavisnost, Rid nije želela da ostane zarobljena u prošlosti. Vratila se biciklizmu, bez finansijske podrške britanskog saveza, i ponovo osvojila nacionalnu titulu.

Iako nije uspela da izbori nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju, dobila je nešto što joj je bilo važnije od bilo koje medalje – priliku da sama završi svoju sportsku priču.

Danas ima nove ambicije. Odlučila je da se oproba u boksu, sportu koji joj je još kao devojčici približio deda, veliki ljubitelj plemenite veštine.

Planira da početkom 2027. godine odradi prvu takmičarsku borbu. Kako sama priznaje, sve je počelo kao pokušaj da inspiriše mlade i obeleži svoju godišnjicu trezvenosti, ali se vrlo brzo pretvorilo u novu strast.

- Počelo je kao način da inspirišem decu, ali mi se boks veoma dopao i želim nešto više. To je ta moja zavisnička ličnost! Imam još dve godine amaterskog boksa, jer morate da završite sa 40, ali definitivno želim da vidim dokle ovo može da me odvede - poručila je Rid

Pored sportskih ambicija, posvetila se i humanitarnom radu. Pokrenula je fondaciju „Gate 8“, kojoj je namenila i šestocifrenu ušteđevinu, sa ciljem da pomogne mladima iz teških životnih okolnosti i pruži im priliku da pronađu svoj put.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.